Hrozbu nacismu popsal už před válkou. 130 let od narození Karla Čapka

Krakatit, Továrna na absolutno, či R.U.R. patří k nejznámějším Čapkovým románům. Slovo robot, které pak převzal celý svět, mu pro hru R.U.R. poradil jeho bratr Josef. Drama bylo v roce 1934 také prvním Čapkovým dílem, které rozhlas zpracoval.

V jeho hrách se objevují obavy z nekontrolovatelného pokroku a umělé inteligence. Hrozbu nacismu ještě pár let před druhou světovou válkou popsal například ve hře Bílá nemoc nebo Válka s mloky.

"Byla mi položena otázka, jak jsem k tomu přišel, že jsem napsal Válku s mloky a proč prý jsem si vybral zrovna mloky, abych si z nich udělal nositele své tzv. románové utopie o zániku lidské civilizace," uvádí Karel Čapek na archivním záznamu.

Když ho přišlo zatknout gestapo, byl už mrtvý

Karel Čapek psal i poezii, prózu, cestopisy a pohádky. Byl nadšený zahrádkář a cestovatel. Věnoval se i politickým a filozofickým úvahám. Těžce nesl tehdejší mnichovskou dohodu a po ní následující kapitulaci. Krátce po obsazení Prahy si pro něj přišlo gestapo. Čapek ale byl už mrtvý, zemřel na zápal plic. Jeho bratr, malíř a spisovatel Josef Čapek zahynul v nacistickém koncentračním táboře.

Oba bratři obývali od poloviny 20. let dvojvilu na pražských Vinohradech, kde se scházeli tzv. "pátečníci", osobnosti první republiky.

Vila prozrazuje i Čapkovu osobnost

Čapkovu vilu čeká rekonstrukce, která by měla začít v letošním roce, uvedl pro Českou televizi architekt Jan Vašek.

"Je to skutečně monumentální vila, skoro až palác, má tři nadzemní obytná podlaží, šest velmi reprezentativních místností, plus ještě další servisní prostory. Karel Čapek tuto vilu obýval od poloviny 20. let, kdy byla dokončena, až do své smrti v roce 1938. Ostatní osazenstvo ve vily se měnilo."

S Karlem Čapkem tu žil jeho otec, který obýval přízemí a později manželka, herečka Olga Scheinpflugová. Jak dodal Jan Vašek v České televizi, dům dokresluje Čapkovu osobnosti i po dalších stránkách.

Čtěte také Čapkova pražská vila se nakrátko otevírá veřejnosti

"On dokázal opustit tu nejreprezentativnější část domu a přepustit ji celou Olze. Sám si adaptoval podkroví. I služebnictvo, které toto místo obývalo, pro něj nebylo pouze služebnictvem v klasickém zaměstnaneckém poměru, ale dokázal je chápat jako širší členy té pospolitosti, která ten dům obývá."

Jeho knihy byly přeložené i do bengálštiny a esperanta

Za necelých 49 let života stihl být Karel Čapek také fotografem, sběratelem etnické hudby, dramaturgem a vychovatelem. Jeho díla byla přeložená do mnoha jazyků, včetně bengálštiny a esperanta.

Jako připomínku 130 let od Čapkova narození, nastudovalo divadlo MANA v pražských Vršovicích jeho slavný román Matka o střetu ženského a mužského vidění smyslu a poslání života.