„Hlasování o nedůvěře-nejviditelnější způsob protestu proti vládě,“ říká komentátor Českého rozhlasu

Mimořádnou schůzi vyvolalo šest opozičních stran - občanští demokraté, Piráti, lidovci, TOP 09, hnutí Starostové a nezávislí a SPD. Už před ní ale bylo jasné, že opozice nemá dopředu dojednáno nutných 101 hlasů. Za všechny předložila žádost o schůzi k nedůvěře kabinetu ODS, řekl předseda Petr Fiala:

"Těch podpisů je 92, nikdo nic neodvolal. Ve sněmovně budou moct vystoupit poslanci a říct, co si myslí o vládě, Andreji Babišovi i kauze, která tady kolem je."

Sám Fiala pak při zahájení schůze, prohlásil, že Babiš nechrání ústavní roli předsedy vlády a představuje bezpečnostní riziko.

Podpora komunistů a gesto ČSSD

Podporu vládě už předem avizovali komunisté. Poslanci vládní ČSSD zase ve středu uvedli, že nebudou hlasovat pro důvěru, ale ani nezvednou ruku proti. Symbolicky tak vyjádří své přesvědčení, že Babiš by měl do vyšetření kauzy Čapího hnízda vládu opustit. Proti kabinetu ale hlasovat nehodlají. Prezident Zeman navíc uvedl, že v případě pádu vlády by jejím dalším sestavením pověřil opět Babiše.

Babiš se ve svém projevu v pátek vrátil opět k reportáži Seznam Zprávy a její autory zpochybnil:

"Pochopili jste, že se tady dva novináři pokusili shodit vládu na základě reportáže, která zneužila mého nemocného syna? Lhali, neověřovali, podsouvali, zamlčovali důležitá fakta. Někteří z vás na to skočili a skoro dva týdny s nimi rádi tu hru hráli." Mezi stranami, které vyvolaly hlasování o nedůvěře vlády, byla i SPD Tomia Okamury. Její předseda zkritizoval jak vládní koalici ANO a ČSSD, tak pravicovou opozici, která podle něho chce jen destabilizaci a mediální lynč. Znovu pak nabídl podporu menšinové vlády ANO, pokud by prosazovala program SPD.

Jeden úspěšný pokus v české historii

Pouze jednou se české historii kabinet povedlo opozici vyslovením nedůvěry svrhnout. Vláda tehdejšího premiéra Mirka Topolánka z ODS padla během českého předsednictví Evropské unii. Dalších více než deset pokusů bylo neúspěšných. Historicky poprvé čelila pokusu o sesazení vláda ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody - Demokratické unie v roce 2003.

"Opozice je většinou k hlasování o vyslovení nedůvěry donucena okolnostmi, reaguje tak třeba na nějaký skandál nebo něco nekalého. Jednou z možností jak proti vládě protestovat je právě tento způsob, který je také nejviditelnější. Vládní koalice je většinou soudržná," říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě může podat nejméně 50 poslanců. Pro úspěšné hlasování o nedůvěře kabinetu je pak nutná nadpoloviční většina všech poslanců, počet aktuálně přítomných nehraje roli.