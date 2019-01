Hasiči se chystají na kontroly únikových her

Miloš Turek byl na své první únikové hře relativně nedávno, asi před pěti lety.

"Věnovala se době 20. let někde v Anglii. Je v ní určité množství úkolů, které musíte pod časovým tlakem vyřešit. Tenkrát mě to moc nezaujalo, ale později si kamarádi otevírali únikovou hru, a šli jsme jim to testovat. Tehdy jsem si řekl, že to má něco do sebe, a začali jsme chodit pravidelně. Teď jich mám navštívených přes padesát."

Hodně se v souvislosti s případem v Polsku, kdy uhořelo pět dívek, mluví o bezpečnosti únikových her.

"Samozřejmě počítáte s tím, že v únikovce mají hasicí přístroj, předpokládá se, že funguje komunikace s tím, kdo spravuje tu místnost, říká se mu roommaster. Dneska je zvykem dávat do únikových her nějaký klíč, nebo nouzové tlačítko, kterým si můžete tu únikovku otevřít. Je pravdou, že jsou samozřejmě okamžiky, které tak úplně z hlediska bezpečnosti fungovat nemůžou. Je řada únikovek, kde vás třeba připoutají na skřipec, nebo vám dají pouta jako ve vězení. Myslím, že v takovém případě by se to během minuty vyřešit nedalo. Žádná činnost není úplně na sto procent bezpečná, ale myslím si, že únikové hry docela bezpečné jsou."

Zmínil jste se o roommasterovi. Co má vše na starost?

"Po přivítání vám řekne informace k únikové hře. Někdy má příběh, tak vás uvede do toho příběhu, že se třeba nacházíte ve středověké věznici, v psychiatrické léčebně nebo v nějaké staré škole. Každopádně vás musí také seznámit s pravidly. Někdy také podepisujete papír, že třeba netrpíte epileptickými záchvaty, nebo nejste nemocní na srdce, pokud jsou tam nějaké prvky, které by vás mohly vylekat. Potom vás roommaster přes kameru sleduje. Existuje systém nápověd, komunikuje s vámi přes telefon, vysílačku nebo přes intercom," uvedl pro Radio Praha Miloš Turek.

Hasiči: problém je v evidenci

Hasiči teď začínají provozovny tipovat. Kontroly budou namátkové, vysvětluje ředitelka odboru prevence generálního ředitelství Květoslava Skalská:

"Pro nás bude největší problém sehnat a vybrat, které subjekty máme zkontrolovat, protože nevím, že by existovaly evidence, takže s tím se budeme muset trošku poprat."

Hasiči se zaměří především na únikové cesty. Pětice polských patnáctiletých dívek se v místnosti udusila poté, co v areálu začalo hořet.

Jak uvedl Tomáš Kučva, jednatel společnosti The Chamber, v Česku neexistuje, aby se při hře manipulovalo s otevřeným ohněm, dřevo musí být nehořlavě natřeno. Nepoužívá se ani plyn. Zelené tabulky musí například každých pět metrů jasně označovat únikové východy, instalovány jsou požární hlásiče, únikové cesty mají předepsanou šířku.

Podle hasičů budou prohlídky provozoven stejně přísné jako při kolaudaci, říká mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

"Porovnáme požárně bezpečnostní řešení, které bylo námi schváleno, a zkontrolujeme, zda se dodržuje. Projdeme veškerá požární zabezpečení, únikové cesty a podobně. Nezaměřujeme se jen na hasicí přístroje, ale na komplexní požární ochranu."

Podle výsledků namátkových prohlídek pak rozhodnou, jestli nebude nutné zkontrolovat podobné provozovny plošně.