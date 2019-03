Generál Petr Pavel: s Rusy se o NATO nedá normálně komunikovat

„Je těžké rozptýlit neopodstatněné obavy Rusů z NATO,“ konstatuje český generál Petr Pavel v rozhovoru pro Rádio Praha. Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky sloužil několik let jak předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance. V této funkci se setkal s vrchním velitelem ozbrojených sil Ruské federace generálem Valerijem Gerasimovem. Vít Pohanka s generálem Pavlem mluvil o významu členství v NATO pro Českou republiku 20 let po jejím vstupu do aliance: