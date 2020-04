Funkční rodina nemá problém ani v Noemově arše, říká psycholog k době koronaviru

Jak se v karanténě chovat, jak zvládnout ponorku? Co raději doma neřešit, na to odpověděl psycholog Alekos Kufudakis. Co je tedy pro lidi nejtěžší?

"Lidé volají kvůli tomu, že tento stav je pro ně nepřirozený a nese sebou spoustu rizik. Lidově se tomu říká ponorková nemoc."

Ponorka je tedy pro lidi to nejtěžší, co jim v karanténě vadí?

"Z toho, co se nám jeví, tak zatím ano, protože lidé nejsou zvyklí být spolu tak strašně moc v jednom prostoru. Většinou to bývá lakmusový papírek toho, jak je rodina funkční nebo disfunkční. Ty funkční rodiny s tím vůbec problém nemají. Ale pokud tam byly problémy, tak se tou ponorkou zesílí."

Jsou lidé, kterým karanténa vůbec nevadí?

"Jsou. Jsou to lidé, kteří se dokážou zabavit a mají spoustu koníčků, tak ti necítí žádný rozdíl."

Jak překonat ponorku, pokud už nastala?

"Záleží na důvodech. Pokud jsou dlouhodobější, tak bych nedoporučoval zrovna v tom uzavřeném prostředí prát hodně špinavé prádlo, protože není kam uniknout. Ale obecně platí to, že by se měl umět každý sám zabavit."

Mluvilo se také o tom, že by mohla karanténa vést k většímu domácímu násilí. Potvrdilo se to? Máte z okolí nějaké signály?

"To se bohužel potvrdilo. Existuje jistá sorta lidí, kteří jsou zvyklí pracovat hodně vytíženě. A když nemohli pracovat, tak tu agresi, kterou dá se říci v dobrém používají na pracovišti, aby prosadili svoje myšlenky, tak potom posilněni alkoholem to ventilují doma, což bohužel vede k domácímu násilí."

Objevila se informace, že na Linku bezpečí začínají volat děti, které si stěžují na své rodiče, že už to s nimi nemohou vydržet. Co je pro děti v karanténě nejhorší?

"Z toho, co my registrujeme, tak pro děti v karanténě jsou nejhorší hádající se rodiče. V okamžiku, kdy tento fenomén není, tak se děti umí zabavit a naopak to pro ně bývá docela příjemný čas."

A vaše rada rodičům i dětem?

"Teď je už na nějaké rady pozdě, ale myslím, že to spoustě rodičů nastavilo zrcadlo a dalo jim signál, že ta rodina není úplně funkční tak, jak by měla být. Až ta karanténa pomine, tak by se nad důvody měli zamyslet, případně se poradit s odborníkem a udělat takové opatření, aby ta rodina byla zase funkční, protože funkční rodina nemá problém ani na Noemově arše."