František Kupka se po Paříži představuje v Praze

František Kupka 1871-1957: název výstavy se vyhnul jakýmkoli přívlastkům nebo hodnocením - jen prosté jméno a data rámující Kupkův život. Dostatečně vypovídající je sama výstava, která mapuje umělcovo dílo od počátků po abstrakci. Její kurátorkou je Anna Pravdová z Národní galerie:

"Výstava je retrospektiva, tím se liší od výstavy, která se konala v Praze v roce 2012. Ta tehdy mapovala ranou tvorbu Františka Kupky, jmenovala se Cesta k Amorfě a ukazovala přechod od figurativní k nefigurativní tvorbě. Tady máme ale po dlouhé době zastoupeno celé dílo Františka Kupky, všechny etapy a aspekty jeho tvorby."

Kupka žil převážnou část svého života ve Francii a Češi se s jeho dílem seznamovali postupně:

"František Kupka, ačkoli je ve světě náš asi nejznámější malíř, tak v době totality tady nebyl znám. Nemluvilo se o něm, nepsalo a kromě odborných kruhů se o něm téměř nic nevědělo. Je třeba zdůraznit roli historičky umění Ludmily Vachtové, která v roce 1968 vydala jeho první monografii. Kniha pak byla přeložena i do angličtiny a je to první a základní kniha, která se Kupkovi věnuje."

Kupka v Charlie Hebdo

Národní galerie na výstavě spolupracovala s francouzskou a finskou stranou. Ostatně francouzští zájemci o umění měli možnost si ji prohlédnout v Grand Palais v Paříži. Kurátorkou výstavy v Paříži byla Brigitte Leal:

"Přijetí výstavy v Paříži bylo výborné, tisk ji hodně chválil a publikum bylo také nadšené. Lidi mohli lépe objevit Kupkovo jméno, které je symbolem abstrakce. Vzhledem k tomu že výstava byla hodně komplexní, návštěvníci mohli také objevit jeho karikatury ze začátku století, symbolistické aspekty jeho díla, prostě část, která je předtím, než začal s abstrakcí a která je v Paříži možná méně známá. Zaujalo je, že mohou vidět veškeré jeho etapy jako tvůrce a také že byl hodně nadaným ilustrátorem."

Kupka Francouze zaujal také jako karikaturista:

„Bylo vidět, jak byli v Paříži lidé těmito obrazy dost fascinováni. Navíc ono to odkazuje na svobodu projevu, na tu neuvěřitelnou svobodu, která ještě panovala na začátku století, kdy nebyla tabu. Mimochodem Charlie Hebdo vydal číslo, kterým vzdává hold Kupkovým karikaturám. Bylo to skvělé, protože nám to připomíná, že svoboda projevu je něco zásadního, ať umělci zastávají jakékoliv názory, musí vždy být hájeni.“

Francouzská podzimní sezóna

Kupkova výstava je první z podzimních výstav, které letos Národní galerie připravila, říká generální ředitel instituce Jiří Fajt:

"Všechny výstavy, které ještě budou následovat, mají společného jmenovatele, což je vazba k francouzskému kulturnímu a intelektuálnímu prostředí. Tím důvodem je oslava založení první československé republiky, jejíž identita byla založena právě na úzké vazbě k Francii a francouzským politickým, kulturním a intelektuálním kruhům."

Národní galerie tak otevře novou instalaci sbírky z období první republiky nebo výstavu Čeští umělci v Bretani.