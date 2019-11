Fond Neuron ocenil osm vědců a rozdělil šest milionů korun

Jiří Friml patří k nejcitovanějším rostlinným biologům ve světě. Učinil průlomový objev, když zjistil, jak hormon auxin funguje ve vývoji a růstu rostlin a jejich přizpůsobení se změnám prostředí. Světoznámý vědec to podle svých slov ve svých počátcích v Německu neměl jednoduché a potýkal se s řadou překážek. V současnosti pracuje v Ústavu vědy a techniky v rakouském Klosterneuburgu.

Vědci mohou s částkou naložit, jak sami chtějí

Fond Neuron uděluje tři ceny. Pro vědce do 33 let, která má povzbudit mladé vědce. Dále pak cenu za objev a nejvyšší je právě cena za celoživotní přínos světové vědě.

"Co v České republice opravdu výrazně chybí, je ocenění těm vědcům. Proto jsme se rozhodli, že už neposkytujeme granty, ale dáváme pouze ocenění. Ta jsou výjimečná v tom, že vědci s tou částkou mohou naložit, jak chtějí. Například jeden z vědců se chtěl odstěhovat do zahraničí, ale tím, že získal naši cenu, tak mu to finančně pomohlo, že tady mohl zůstat," uvedla v České televizi spoluzakladatelka Nadačního fondu Neuron Monika Vondráková. Připomněla, že odvahu mají jak vědci, tak jejich mecenáši.

"Oni, což je opravdu v Evropě unikátní, dávají svoje vlastní peníze. Když tomu vědci dají půl, jeden nebo dva milióny, tak řeknou, jsi dobrý a my ti děkujeme. Je to i o jejich odvaze, že jim věří."

Cenu za významný vědecký objev získal matematik Jan Nekovář. Jeho matematické důkazy z teorie eliptických křivek v roce 2014 přispěly k udělení Fieldsovy medaile, nejprestižnějšího matematického ocenění současnosti. Nekovář je profesorem na Sorbonně a patří k nejlepším českým matematikům současnosti. K této kategorii se váže odměna jeden milion korun.

Michal Šimíček pracuje na revolučním typu terapie pro léčbu rakoviny

Šest laureátů obdrželo ceny v kategorii pro mladé talentované vědce. V oboru medicína ji získal Michal Šimíček. Jak uvedl v České televizi, pracuje ve výzkumném centru při Ostravské univerzitě a zabývá se výzkumem buněčné terapie pro léčbu rakoviny.

"V principu jde o revoluční typ terapie. Technologie je založena na tom, že od pacienta, respektive od dárce získáme zdravé buňky, které v laboratoři vybavíme nějakými receptory, které rozeznají ty nádorové buňky a jsou schopné je účinně eliminovat. Jsou tam minimální vedlejší efekty. Případně můžeme ty buňky z pacienta dostat zase zpět. Je to opravdu nový typ, nová generace protirakovinové léčby. Laicky řečeno, jedná se o nový imunitní systém, který tomu pacientovi dáme."

Kardiochirurg a další z členů vědecké rady Neuronu Jan Pirk popsal Šimíčka jako velký talent, který studoval na prestižních zahraničních univerzitách, publikoval články v časopisech jako Science či Nature.

Další z oceněných, astrofyzik Ondřej Pejcha, držitel prestižního grantu Evropské výzkumné rady významně rozšířil poznatky o supernovách. Jaký má sociální nerovnost dopad na zdraví populace, je předmětem výzkumu jediné letošní laureátky, socioložky Lucie Kalousové, která působí na Kalifornské univerzitě v Riverside. Každý z oceněných v této kategorii dostane 500.000 korun. Nadační fond Neuron založil v roce 2010 Karel Janeček. Za deset let ocenil 85 vědců částkou 66 milionů korun.