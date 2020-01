Firma Respilon vymyslela masky na záchyt i záhubu koronaviru

Češi patří ve výrobě z nanovláken ke světové špičce. Vědci z Technické univerzity v Liberci byli v roce 2004 jedněmi z prvních, kdo na světě vyrobil stroj na jejich průmyslovou výrobu. A v jejich šlépějích kráčí několik desítek firem. Jak uvedl ředitel Respilonu Roman Zima, jedná se o ojedinělou roušku v mezinárodním měřítku:

"Je to unikátní řešení. Jde o kombinace oxidu mědi a nanovláken. Taková maska na trhu neexistuje a v té době, kdy ji uvedeme na trh, tak to bude taková pozitivní revoluce na trhu ochrany civilistů před patogeny."

Účinnost klasických roušek v minulých dnech zpochybnilo několik odborníků. Například podle Rastislava Maďara z Lékařské fakulty Univerzity Ostrava chrání rouška hlavně okolí před jejím nositelem, nikoli nositele před nakažením.

Místo stovky roušek lidé objednávají tisíce denně

Lidé před vypuknutím koronaviru objednávali v ČR asi stovku ústenek denně, nyní jsou to tisíce kusů denně, na mnoha místech už jsou vyprodané. Předražené se teď prodávají na internetu. Podle ředitele Zimy je důležitý nejen materiál a filtr masky, ale také tvar, aby nevznikal prostor pro proniknutí viru.

Respilon chce do dvou týdnů zahájit ve spolupráci s izraelskou firmou výrobu speciálních ústenek. Zatímco loni za celý rok prodali 700.000 masek, nyní za čtyři dny mají poptávku na 8,5 milionu, dodal Roman Zima.

"My se soustředíme na celosvětový trh, to znamená, že budeme hledat vhodné obchodní a distribuční kanály po celém světě. V té první fázi bude určitě hlavním zdrojem eshop."

Firma Respilon vyrábí nanovlákna. Dodává je do Číny, kde ve spolupráci se třemi firmami vznikají ústenky a respirátory. Kvůli situaci s koronavirem v Číně se ale zatím nemůže firma dostat ke svým zásobám, v nichž je kolem tři čtvrtě milionu masek. Podle Zimy by se měla situace do několika dnů nebo týdne vyřešit.

Jak dodává infektolog Ladislav Machala, virus se šíří rychleji než chřipka. Panikařit by se nemělo, ale není ani radno infekční nemoci podceňovat.