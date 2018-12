Filmy v roce 2019 přinesou adaptace bestsellerů, historii i zábavu

K nejočekávanějším filmům zřejmě bude patřit Nabarvené ptáče Václava Marhoula, který připravuje premiéru svého snímku na září. Film vznikal deset let podle světově proslulého románu, výjimečného svou syrovostí a popisem krutostí, které válka a jí pokřivené poměry a lidské charaktery mohou způsobit. Vypráví příběh opuštěného židovského chlapce, který během druhé světové války sám putuje po polském a ukrajinském venkově.

"Ten film je skutečně velký a drahý. Já jsem měl asi před čtyřmi lety v Cannes jednání s mým potencionálním francouzským a izraelským koproducentem, které jsem před tím navštívil a dlouze s nimi o tom hovořil v Tel Avivu i v Paříži. Z mého pohledu jsem přijel do Cannes na závěrečné jednání. Oni mi řekli: Václave, všechno platí. My dáme ten milion eur, ale film bude barevný, bude o polovinu levnější, bude se v něm mluvit, anglicky, ty budeš jenom režírovat, a my budeme dělat produkci. Já jsem je asi v jedné setině sekundy poslal do... Takové kompromisy já nedělám. V tu chvíli jsem byl jako ta kamna, ve kterých bouchnou saze."

Václav Marhoul film nejen režíruje, ale napsal k němu i scénář.

„Nabarvené ptáče, popravdě řešeno, není film pro český trh. Je určený hlavně pro zahraničí. Je pravda, že v Čechách už vyšla tři vydání. Před deseti lety to byl ležák, a neskromně řečeno díky filmu už je vyprodané i třetí vydání. Ale pořád je to v malém nákladu. Domnívám se, že tady to přečetlo tak šest nebo deset tisíc lidí. Ve světě to přečetlo osmdesát milionů."

České letecké eso bude mít premiéru už v lednu

Už v lednu bude mít premiéru napínavý příběh českého leteckého esa Narušitel. Vznikl na motivy skutečného příběhu armádního pilota Vladislava Baldy, který natočil jeho vnuk David Balda. V hlavní roli filmu o životě armádního pilota v socialistickém Československu hraje Jiří Dvořák. Ve snímku se objeví řada unikátních strojů, které brázdily nebe v době, v níž se film odehrává. Letadlo, na jehož křídlech se hlavní hrdina pokusí o přelet hranic, je stroj z roku 1953, který k takové cestě za svobodou kdysi skutečně posloužil.

Svou jedenáctiletou cestu trabantem kolem světa v dubnu uzavře uvedením cestovatelského snímku Trabantem tam a zase zpátky Dan Přibáň. Na cestě z Asie do Prahy domů ujede 17.237 kilometrů. Filmaři tentokrát zachycují divokou jízdu z jižní Indie přes Nepál, Čínu, Kyrgyzstán až do Uzbekistánu a odtud přes Rusko, Ukrajinu a Slovensko do Česka.