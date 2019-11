Filmaři získají od vlády dalších 500 milionů korun na pobídky

Peníze dostanou filmaři z prostředků, které ministerstvo financí ušetřilo na obsluze státního dluhu. Mělo by to zabránit hrozícímu odchodu zahraničních štábů z Česka. Premiér Andrej Babiš (ANO) o tom jednal s ředitelkou Státního fondu kinematografie Helenou Bezděk Fraňkovou.

"Producenti jásají, píší i zahraniční producenti. Myslím, že nějakou část projektů jsme zachránili, nějaká část projektů pochopitelně už odešla. Teď musíme zefektivnit systém tak, aby byl daleko pružnější, než je teď," dodala Helena Bezděk Fraňková.

Česko vrací 20 procent vynaložených nákladů

Pobídky pro zahraniční filmaře představují možnost získat zpět část nákladů. V Česku tvoří tyto vratky maximálně 20 procent vynaložených nákladů. Systém filmových pobídek je zaveden ve 24 z 28 členských států EU. Ale pouze čtyři z nich, včetně Česka, měly vratku nastavenou pouze na dvacet procent. V ostatních zemích jsou podmínky k zahraničním producentům vstřícnější. Například Malta zvedla letos pobídky na 40 procent.

Podle ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové je nutné začít s konstruktivní debatou o navýšení současného procenta i v ČR.

"Dokážeme pobídkami přitáhnout projekty, které tady zanechají a přispějí do veřejných rozpočtů peníze ve výši 150 procent té částky, co máme na filmové pobídky. To znamená, že filmovou pobídku celou zaplatí zpět a ještě padesát procent navíc. ČR na tom vydělává."

Zahraniční šáby loni přinesly do ekonomiky téměř 5 miliard korun

Stát dává od roku 2015 na pobídky 800 milionů korun ročně. Nejčastěji do Česka vysílají své štáby Američané a Britové. Zahraniční filmové štáby loni přinesly do České republiky téměř pět miliard korun. Podle šéfa produkční společnosti Milk and Honey Radomíra Dočekala jsou filmové pobídky investicí, kdy se státu vrací víc peněz, než vložil.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se navýšením částky na filmové pobídky podpoří i český filmový průmysl a s ním související odvětví a profese, které jsou v Česku na špičkové úrovni. Podle Schillerové by měla být do budoucna podpora filmového průmyslu řešena systémově, aby byl zajištěn stabilní model financování.

Česko je pro filmaře atraktivní destinací

V Česku se natáčelo se tu Casino Royale, Mission: Impossible nebo Liga výjimečných. Aktuálně panující boom velkých seriálových produkcí do Česka přivedl řadu projektů. Tím největším bylo natáčení první sezony fantasy seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem. Společnot Stillking v Česku proinvestovala téměř 1,5 miliardy korun.

Aktuálně se v Česku točí pro Amazon seriál "My děti ze stanice ZOO", příběh drogově závislé dívky ze západního Berlína sedmdesátých let. Na tento projekt vyčlenil finance Státní fond kinematografie už na jaře, řekl ještě před navýšením peněz do fondu servisní producent německého seriálu Filip Hering:

"Ten projekt má 120 natáčecích dní, takže jsme teď v pohodě, ale připravujeme projekty na příští rok, a ta nejistota, ve které se to celé pohybuje je veliká."

Zájem natáčet na českých hradech a zámcích nový film Snow White deklarovalo i proslulé studio Disney.