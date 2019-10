Festival dokumentů Ji.hlava letos přináší několik novinek, včetně virtuálního kina

Jednou z hlavních novinek letošního ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů je změna pravidel v sekci "Česká radost". Vůbec poprvé budou do této soutěže zařazeny snímky autorů, kteří nejsou původem z Česka. Důvod vysvětluje ředitel festivalu Marek Hovorka.

"Česká soutěž je opravdu specifická a předkládá každý rok zprávu o tom co se děje a co se bude dít v českém filmu. Tak nám to přišlo vlastně nefér. Protože ať už jsou to tvůrci, kteří třeba v česku žijí, ale nejsou Češi. Nebo filmy, které vznikají v české koprodukci, jsou svým způsobem také české. A proto jsme se rozhodli to pole otevřít a nedělat v tom rozdíl.".

Svůj film tak v sekci uvede Slovenka Barbora Berezňáková nebo Francouz Artemio Benki. Dokument slovenské režisérky s názvem 'Skútok sa stal' se vrací ke kauze z 90. let minulého století - únosu syna slovenského prezidenta Michala Kováče. Film Artemia Benkiho - Sólo - zachycuje příběh fenomenálního argentinského klavíristy, který se celý život potýká s duševní nemocí.

Kromě České radosti festival letos uvede další desítky soutěžních i nesoutěžních sekcí - mezi nimi například studentské filmy, filmy o přírodě, nejnovější experimentální dokumenty nebo nejlepší evropské krátké filmy.

Na festivalu se bude i hodně debatovat. Inspirační fórum, které Ji.hlavu v posledních devíti letech provází, nabídne během šesti festivalových dnů šest témat a představí více než sto hostů z celého světa ve více jak třiceti diskusích. I to je podle Marka Hovorky jedním z lákadel festivalu, na který už se někteří vracejí víc než dvě desítky let.

Novinkou letošního ročníku Ji.hlavy je také podoba festivalových cen. Ty letošní navrhl čínský umělec a aktivista Aj Wej-wej. Autorem letošní znělky je kazachstánský režisér Sergej Dvorcevoj. Letos na festivalu uvede retrospektivu svých filmů a na slavnostním zakončení převezme cenu za přínos světové kinematografii.

Virtuální realita, sekce pro děti nebo sázení sadu

Letošní Ji.hlava zve diváky také do virtuální reality. Nabízí jak virtuální kino, tak i virtuální instalace. K vidění bude například snímek pojednávající o moderním otroctví na indonézských rybářských lodích. Tradičně nechybí ani sekce pro děti, kde je připraven i speciální program. Dostal název Po-hádky současného světa. Podle Ivy Honsové z Centra dokumentárního filmu dětem představuje aktuální a ožehavá témata.

„Nejde jen o to, abychom jim sdělovali naši představu, ale abychom nechali rozehrát i dětskou mysl. Byť nám někdy ty jejich nápady připadají trošičku ulítlé a zvláštní. Ale ony někdy mohou být i lehce jasnozřivé."

Návštěvníci se mohou těšit také na vysázení nového ovocného sadu. Bude složený z jabloní, hrušní, slivoní a ořešáků a vznikne na zelené ploše v Rantířovské ulici. Vysázejí ho sami filmaři a dokumentaristé. Dohromady půjde o 23 stromů, ke kterým by v budoucnu měly přibýt další.

Tvůrci tak chtějí podle výkonné ředitelky festivalu Kataríny Holubcové upozornit mimo jiné na ochranu životního prostředí.

"Víme, že je to pouze 23 stromů, že to nezmění svět ani město, k tomu jsou potřeba hluboké systémové změny. Ale pokud se nám podaří ovlivnit i jen malé množství lidí, aby tímto způsobem přemýšleli nebo jednali, tak toto gesto může vést k té změně."

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava založilo několik studentů jihlavského gymnázia v roce 1997. Od té doby se do Jihlavy každý podzim začaly sjíždět nejprve desítky, posléze stovky a nyní již tisíce přátel a milovníků dokumentární kinematografie. V současné době je festival největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.