Fanoušci se na Žofíně loučí s Karlem Gottem. Jeho písně je provázely celý život

Lidé za zvuku Gottových písní postupně přichází palácem k rakvi s ostatky, k níž pokládají květiny. Mnozí neskrývají dojetí nad odchodem člověka, který je svou hudbou provázel celý život. U rakve je obrovské srdce z růží od vdovy Ivany Gottové s vyznáním: "Miluji tě navždy, tvá Ivana." Na Žofín přišla například Olga Špátová, která natáčela o Karlu Gottovi dokument. Rozloučit se přišel textař Eduard Krečmar, který Gottovi otextoval desítky písní včetně hitu Být stále mlád.

Fanoušci: Je čest se s mistrem rozloučit

Někteří z fanoušků na místě nocovali na skládacích stoličkách. První přišel už ve čtvrtek odpoledne. Už v pět ráno stáli lidé ve frontě. Na většině bylo vidět pohnutí, mnozí měli slzy v očích. Poté, co projdou kolem rakve, zůstávají v předsálí a poslouchají Gottovy písně. Ve frontě stála například Radka Ulmanová z Bohumína.

"Stáli jsme asi hodinu, jde to rychle. Jsme z Moravy z Bohumína. Odjížděli jsme ráno ve 4:20. Je hezké počasí a jsme moc rádi, že máme tu čest se s mistrem rozloučit. Jeho fanynka jsem od svých deseti let, to znamená, že 43 let je můj vzor. Je to mistr nad mistry, to se nedá slovy vypovědět. Srdce mi buší a jsem moc šťastná, že tady dnes mohu s tím davem lidí stát, poklonit se a být součástí té soudržnosti a moc mu přeji klidný spánek."

Také další lidé vyjadřovali Karlu Gottovi svou úctu:

"Taková výjimečná osobnost už tady nikdy nebude. Jeho muzika, vystupování, láska k lidem říká vše." - "Když mám třeba špatnou náladu, tak si pustím jeho písničky a nálada se mi úplně změní. Být stále mlád, Když muž se ženou snídá nebo Pábitelé, to je skvělá písnička." - "Jsem jeho fanynka už od čtrnácti let. Prošel celým mým životem, chodila jsem na všechny jeho koncerty po celém Československu a dnes jsem se přišla rozloučit, protože jinak se nedá."

Samotný sál zdobilo celou noc pět lidí. Už od rána tu bylo mnoho věnců a květinových košů od rodiny, firem i veřejných institucí, další záplavy květin nosí od rána Gottovi fanoušci z Česka i zahraničí.

Rakev je obklopena bílými hořícími svícemi a květinovou výzdobou, po stranách pódia stojí členové Hradní stráže. Na pódiu je vedle české vlajky vystaveno Gottovo vyznamenání za zásluhy I. stupně, které zpěvák v roce 2009 obdržel od tehdejšího prezidenta Václava Klause. Na veřejné rozloučení na Žofíně se akreditovalo na 350 novinářů. Většina je z Česka, další ze Slovenska, Polska či Německa.

Historik Šebek označil Gottův pohřeb za mimořádnou a unikátní záležitost

Historik Jaroslav Šebek, který je specialistou na církevní dějiny a dějiny českých zemí 20. století, označil pohřeb Karla Gotta za mimořádnou a unikátní záležitost. Srovnatelnou událost podle něj nelze najít v 20. století vzhledem k tomu, že v moderní době se velké pohřby odehrály téměř vždy pouze v souvislosti s úmrtími politiků a státníků.

"Tato akce je připravena pro člověka z popkultury, v tomto směru můžeme hledat protějšek pouze až v 19. století, kdy se velké národní pohřby dělaly kulturním a vědeckým velikánům," řekl ČTK. Připomněl také například velké pohřby spisovatele Aloise Jiráska v roce 1930 nebo historika Josefa Pekaře v roce 1937.

Podle Šebka dění kolem Gottova pohřbu dokumentuje nynější českou společnost. "Zatímco velkými pohřby v 19. století česká společnost chtěla ukazovat svoji velikost a prezentovat se navenek formou velkých pohřbů pro národní velikány, nynější dění podle něj ilustruje snahu ukázat, co Čechy spojuje."

Karla Gotta si připomínají i Česká centra v zahraničí

S Karlem Gottem se loučí i Česká centra v zahraničí. Kondolenční kniha, do níž mohou lidé napsat poslední vzkazy zesnulému zpěvákovi, je například v Paříži. České centrum Berlín připravilo v úterý filmový večer věnovaný Gottovi. Málokterý Čech se stal v Německu tak slavným. Týdeník Der Spiegel ho nedávno označil jako jednu z největších hvězd populární světové hudby.

Také Slováci projevili velký zájem o vyjádření soustrasti nad úmrtím Karla Gotta. Mnozí čekali v prostorách českého velvyslanectví v Bratislavě ve frontě na zápis do kondolenční knihy, ke které musela ambasáda přidat další svazek. Kondolenční kniha je umístěna také v atriu Českého domu při Velvyslanectví ČR v Moskvě.

Sobotní zádušní mše bude pro zvané

Sobotní zádušní mše v katedrále sv. Víta, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka, bude sice pouze pro zvané, ale lidé ji budou moci sledovat na velkoplošných obrazovkách v areálu Hradu. Zazní písně Ave Maria Franze Schuberta v podání Lucie Bílé nebo Paniss Angelilicus (Božský chléb) od Akvinského, kterou zpěváka na poslední cestu vyprovodí operní pěvci Štefan Margita a Eva Urbanová. Splnilo se tak přání Karla Gotta, aby tyto skladby zněly na jeho pohřbu. Po obřadu rozezní okolí Pražského hradu největší zvon v zemi - Zikmund.

Karel Gott vydal skoro tři stovky alb, na svém kontě má desítky milionů prodaných desek. Své poslední album s názvem Ta pravá vydal loni. Zlatým a Českým slavíkem byl zvolen dvaačtyřicetkrát, poprvé už za rok 1963 a naposledy v roce 2017. Prezident Miloš Zeman hodlá příští rok udělit Gottovi in memoriam Řád bílého lva první třídy, tedy nejvyšší český řád.

Česko se loučí s národním symbolem, píší o Gottovi v zahraničí

S národním symbolem, garantem stálosti i nejoblíbenější českou popovou hvězdnou se podle německých médií v Praze loučí fanoušci zpěváka Karla Gotta. Podrobně o pietní akci v Žofínském paláci informují také slovenská média a rakouská agentura APA. Jak poznamenala německá veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice MDR, Gottův status v české společnosti se dá srovnat se statusem královny Alžběty II. v Británii.