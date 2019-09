Experti: Dezinformace o očkování škodí stejně jako nemoci

Summit pořádají Evropská komise a Světová zdravotnická organizace, které považují dezinformace o vakcínách a nárůst nedůvěry v očkování, za jednu z deseti nejvážnějších hrozeb veřejného zdraví. Lídři světových institucí a zdravotničtí experti se na summitu shodli, že je proto důležité zvýšit mezi lidmi povědomí o prospěšnosti očkování.

Podle nedávného průzkumu Eurobarometru totiž věří zprávám o nežádoucích účincích očkování 48 procent Evropanů. V Česku to je přes 50 procent obyvatel. Česko patří zároveň mezi evropské země, ve kterých převládá názor, že očkování může vyvolat přesně to onemocnění, proti kterému má přitom vakcinace chránit.

To jednoznačně vyvrátil vědecký sekretář České vakcinologické společnosti profesor Roman Chlíbek. „Očkovací látky svojí podstatou a složením nemohou vyvolat samotné infekční onemocnění. Princip očkování není založen na umělém vyvolání „mírné nemoci“, ale na aktivaci imunitního systému látkou, která je původci infekce pouze podobná.“

Podle profesora Chlíbka je problém také v tom, že lidé neumějí rozpoznat, jaké informace jsou důvěryhodné. "Já si nemyslím, že by klesala důvěra v medicínské informace. Ale je to o tom, že v záplavě zpráv dneska se ne každý umí zorientovat. Většina těch zpráv se tváří, že jsou vědecké, ale jsou právě zavádějící.“

Ministerstvo zdravotnictví chce proti takzvaným fake news na internetu bojovat - připravuje webovou stránku, kde se lidé budou moct o očkování podrobně informovat. Zaměřit se chce i na sociální sítě, kde se dezinformace často šíří.

Nejčastější mýty

Nejčastějším mýtem o očkování je podle odborníků to, že vakcíny jsou nebezpečné, že spouští například autoimunní onemocnění. Nebo také to, že jsou neúčinné. Pokračuje náměstek ministra zdravotnictví a předseda vakcinologické společnosti Roman Prymula.

"Nejčastěji se diskutuje na téma autismus, protože je to choroba, která se vyskytuje velmi frekventovaně v populaci a ta frekvence narůstá. A jelikož neznáme úplně exaktní příčinu, tak řada lidí se snaží za tím vidět i to očkování. Potom je to otázka víceméně nezralé imunity dětí. To znamená, že není možné očkovat v nejrannějším věku a je potřeba vakcínu odsunovat hodně daleko."

Nežádoucí komplikace po očkování se v Česku podle Prymuly objevují zhruba u sedmi set případů ročně. Opravdu vážných je za rok zhruba pět.