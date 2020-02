Evakuovaní Češi opustili izolaci, Česko pošle do Číny speciál s humanitární pomocí

Primářka kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová řekla, že lékaři u propuštěných pacientů komplikace neočekávají, za celou dobu hospitalizace neměli žádný zdravotní problém. Každý měl samostatný pokoj a personál nemocnice chodil k izolovaným Čechům v běžných ochranných oděvech, jako je rouška, brýle, rukavice nebo celotělový plášť. Do kontaktu s pacienty během 14 dnů přišlo podle primářky zhruba deset lidí.

"Pochopitelně Češi v izolaci nemohli vycházet do volného prostoru, tam, kde jsou ostatní lidé, ale snažili jsme se, aby měli takový pocit volnosti, co největší."

Češi byli testovaní i před propuštěním

"Měli jsme štěstí, že to byli mladí lidé, inteligentní, odolní," dodala ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Podle ní s pěti Čechy nebyl žádný problém, karanténě se podrobili dobrovolně. Mohli komunikovat se svými rodinami.

Pacienti byli testováni dvakrát, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO):

"Kvůli opatrnosti jsme ty testy nechali provést znovu těsně před jejich propustěním a opět jsou negativní."

Propuštění lidé dostali také možnost účastnit se studie, která se koronaviru týká. V Česku zatím lékaři testovali celkem 76 lidí. U žádného z nich se nemoc nepotvrdila. Ministr Vojtěch dodal, že dosavadní bezpečnostní opatření v Česku dál platí.

"ČR má v tomto směru nejpřísnější opatření ze všech zemí EU v tomto směru. To, že jsme zakázali přímé lety, zakázali jsme vydávání víz, je v tuto chvíli dostatečné."

Do Číny zamíří armádní speciál s humanitární pomocí

Oficiální česká státní pomoc kvůli epidemii koronaviru zamíří do Číny tento týden z Vídně, dopravu do města Wu-chan spolufinancuje Evropská unie. Vláda schválila, že do Číny pošle ještě armádní speciál s humanitární pomocí. Budou to dary od měst, krajů, firem či Pražského hradu, až 7 tun materiálu. Termín odletu zatím není určen, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO:

"Předpokládáme, že ten let bude mezi 18. únorem a 15. březnem. Je třeba vyřešit technické věci, jako cla a přelety."

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dodal, že odlet se přizpůsobí i tomu, aby stroj mohl z Číny evakuovat případné zájemce z řad českých občanů. Dodal, že aktuálně se ale nikdo o tuto pomoc nehlásí.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před zasedáním kabinetu novinářům řekla, že z hlediska rozpočtu s vysláním speciálu nemá problém, hradit let do Číny bude diplomacie z prostředků určených na humanitární pomoc. Materiál je vybrán podle požadavků čínských provincií, měst a univerzit, které v Česku mají své partnery.

Na palubě by měla být i humanitární pomoc z Vysočiny. Dárci shromáždili takřka 400 kilogramů zdravotnického materiálu. O pomoc je požádalo čínské město I-čchang z provincie Chu-pej.

"Jsou tam desinfekční prostředky, roušky, některé kombinézy," uvedl hejtman kraje Vysočina a poslanec Jiří Běhounek z ČSSD.

ČR také přispěla šesti miliony korun na program podpory Číny a dalších virem postižených a ohrožených zemí.