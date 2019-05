Eurovolby vyhrálo hnutí ANO, levice opět propadla

Další propad v eurovolbách zaznamenaly tradiční levicové strany - sociální demokraté (ČSSD) a komunisté (KSČM). Stabilní voličskou přízeň si udržely protiimigrační hnutí SPD Tomia Okamury i KDU-ČSL. Starostům a nezávislým (STAN) se vyplatila obnovená spolupráce s TOP 09.

Do Evropského parlamentu se dostalo sedm stran

Hranici pěti procent překročilo sedm stran a hnutí. Vládní ANO bude mít šest europoslanců, o dva více než dosud. Získalo přes 21 procent hladů. Babišova pozice v ANO je neotřesitelná. Hnutí, které před osmi lety založil, sází na jeho tvář prakticky ve všech volbách. Pozorovatelé mluví také o kvalitním marketingu. ODS (14,5 pct), která získá 4 europoslance, počet mandátů zdvojnásobila. Největší opoziční strana tedy nemá důvod předsedu Petra Fialu měnit.

Třetí místo obsadili Piráti se třemi europoslanci. Stejný počet poslanců budou mít Spojenci pro Evropu, tedy STAN a TOP 09. Po dvou europoslancích budou mít Okamurova SPD a lidovci (KDU-ČSL), komunisté jednoho. SPD se vyplatila sázka na protiimigrační, protiunijní a nacionalistická témata. Vládní ČSSD propadla. V Evropském parlamentu nezískala ani jeden mandát, měla čtyři.

V Praze byla nejsilnější koalice TOP 09 a STAN

V Praze vyhrála volby do Evropského parlamentu koalice TOP 09 a STAN se ziskem téměř 21 procent hlasů. Účast v hlavním městě činila 38,3 procenta, což je o 12,5 procenta více než při minulých volbách. Na druhém místě skončili Piráti, na třetím ODS, na čtvrtém hnutí ANO a na pátém SPD. Lidovci, sociální demokraté ani komunisté v metropoli nepřekročili pět procent.

Pro sociální demokraty je výsledek tvrdá rána

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil vítězství ANO ve volbách do Evropského parlamentu za skvělý výsledek. Proti hnutí byla podle jeho názoru v poslední době vedena intenzivní a sprostá antikampaň.

Podle předsedy ODS Petra Fialy dali voliči najevo nesouhlas s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Gratuluji i vítězi voleb, ale doufám, že to bylo naposledy," řekl Fiala a poděkoval voličům. Noví europoslanci za Piráty chtějí přiblížit politiku v Evropě obyvatelům České republiky a zaměřit se například na otázky copyrightu nebo daňových rájů.

Volební výsledek je pro ČSSD tvrdá rána, nedokázala voliče zaujmout správným tématem. Restart strany musí být silnější a jasnější. Novinářům to po zveřejnění výsledků řekl předseda strany Jan Hamáček. Sociální demokraté získali 3,95 procenta hlasů.

Nejvíc preferenčních hlasů získali Niedermayer a Charanzová

Rekordmanem v počtu preferenčních hlasů ve volbách do Evropského parlamentu se stal kandidát TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer. Se ziskem 67.430 preferenčních hlasů překonal kandidátku hnutí ANO Ditu Charanzovou. Nejvýraznější skok zaznamenal bývalý ministr Alexandr Vondra (ODS), který se do Evropského parlamentu probojoval z 15. místa kandidátky.

Politologové: výsledky voleb nejsou překvapivé

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Česku nejsou překvapivé, pro vládní ČSSD jsou ale debaklem, řekli ČTK oslovení politologové. Hnutí ANO, které vyšlo z eurovoleb jako vítěz, podle nich nedokázalo zúročit svou masivní kampaň a zmobilizovat všechny své voliče. Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně řadu voličů ANO kampaň strany ani nezajímala, zisk šesti europoslanců ale nevnímá pro stranu jako fiasko. Naopak výsledek ČSSD, kterou volilo pouze 3,95 procenta lidí, podle Kopečka ukazuje na to, že strana má obrovský problém. "Co volby, to porážka," řekl.

Politolog Daniel Kunštát z Vysoké školy Cevro Institut doplnil, že eurovolby v ČR mají dva vítěze, a to Piráty a ODS, kteří těžili z toho, že mají voliče s větším zájmem o politiku, že je dokážou efektivněji přitáhnout k volbám a že mají takzvaný opoziční bonus.

Zašifrovaná data byla na serverech už od sobotního večera

Statistici měli data o hlasování v evropských volbách na serverech od sobotního večera. Byla zašifrovaná a šifrovací klíče byly rozděleny mezi několik lidí. Finální výpočet rozdělení mandátů provedli až v neděli večer, řekl novinářům předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Statistici obvykle zveřejňují postupně výsledky jednotlivých okrsků, výsledek se dá proto už v době sčítání odhadovat. Při volbách do Evropského parlamentu museli Češi a další země, které hlasovaly dříve, čekat na voliče těch zemí, kde se hlasovalo v neděli. Až po uzavření posledních volebních místností v celé EU bylo možné zveřejnit výsledky hlasování v tuzemsku.