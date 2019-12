EK: Audit k Babišovi a Agrofertu je konečný. Je předběžný, tvrdí premiér i MMR

„Auditní zpráva je konečná, fakta jsou shromážděna. Teď musíme českým úřadům odeslat českou verzi zprávy. Jakmile ji obdrží, budou mít dva měsíce, aby nám vysvětlili, jaké kroky podnikají na základě našich odporučení," řekl mluvčí Evropské komise Eric Mamer. Obsah zprávy ale odmítl upřesnit, dokud řízení neskončí.

Také ministerstvo pro místní rozvoj zprávu zatím nechce zveřejnit. Tvrdí, že Evropská komise žádá o důvěrné zacházení. Ministryně Klára Dostálová uvedla, že zatím nejde o finální zprávu a je připravena dokument rozporovat.

„Trvám na tom, že z Bruselu přišlo k podezření na střet zájmů premiéra Babiše takzvané oznámení předběžných závěrů šetření Evropské komise, ke kterým může ČR znovu poslat své připomínky," zopakovala v pondělí pro Českou televizi.

Stejně jako ministryně trvá na svém i premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Také podle něj není auditní zpráva, která v pátek do Česka dorazila, konečnou verzí. "Evropská komise teď tvrdí, že je audit konečný, ale to neznamená, že má pravdu. Budou tam nějaké lhůty, Česká republika se k tomu vyjádří. Předpokládám, že pokud nebude závěr auditu v souladu s tím, co ČR tvrdila, tak ho určitě odmítne," uvedl Babiš po svém vystoupení na konferenci OSN o změnách klimatu v Madridu.

Babiš připomněl, že Česko odmítlo už závěry jarní předběžné zprávy, která unikla do médií. A odmítat je bude i nadále. V ní EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Premiér to odmítá. Zopakoval, že vložením Agrofertu do svěřenských fondů vyhověl české novele o střetu zájmů. Podle něj nemá Evropská komise autoritu na to, aby vykládala české zákony.

Petříček: MMR by mělo seznámit s dalším postupem

Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce, aby se kvůli auditu Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše sešli šéfové sněmovních stran. Oslovil i koaliční ČSSD. Poukázal na to, že se MMR ve svých prohlášeních snaží záležitost bagatelizovat a ututlat.

„Požádal jsem předsedy stran, které jsou zastoupené ve Sněmovně, včetně ČSSD, o koordinační schůzku, abychom se domluvili na postupu. Je to důležité, protože ve hře jsou peníze občanů, které jdou skrze řešení dotační politiky," řekl Českému rozhlasu. Piráti požadují především zveřejnění dokumentu, Bartoš navrhuje i jeho projednání v kontrolním výboru Sněmovny a na plénu komory.

Předsedové KDU-ČSL, ODS i Starostů a nezávislých potvrdili, že se schůzky organizované Piráty zúčastní. KSČM bude o účasti debatovat. Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že se jednání sněmovních stran nezúčastní. Řekl, že čeká na obsah auditní zprávy a návrh dalšího postupu od ministerstva pro místní rozvoj.

Také ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD je přesvědčený, že by ministerstvo mělo o obsahu materiálu informovat vládu. Podle něj by úřad měl ministrům sdělit i to, jak bude dál postupovat. "Pokud budou nutné korekce, neměly by se platit z rozpočtu, neměli by to platit daňoví poplatníci," řekl Petříček.

Organizace Transparency International, která podnět týkající se premiérova střetu zájmů Bruselu podala, v pondělí uvedla, že Evropská komise rozhodla, auditní zpráva se měnit nebude. Podle ředitele TI Davida Ondráčky začne dohodovací období o tom, kolik peněz má Česko vrátit do rozpočtu EU.

Ukončený audit se týká dotací ze strukturálních fondů EU. Evropská komise pracuje ještě na druhém auditu, který se týká přímých zemědělských dotací. Jeho finální verzi by do Prahy měla zaslat nejpozději v únoru.

Společnosti skupiny Agrofert jsou jedním z největších příjemců dotací EU v Česku, a to jak pro zemědělství, tak pro investiční projekty. Od roku 2017 jsou spravovány dvěma svěřeneckými fondy, do kterých podnik vložil Babiš kvůli zákonům o střetu zájmů.