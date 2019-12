Egypt, Omán či Zanzibar, obliba vánoční exotiky mezi Čechy roste

Podle společnosti Invia, která přeprodává zájezdy většiny velkých cestovních kanceláří, stráví letošní Vánoce v cizině o desetinu více Čechů než v roce předchozím. Trend obliby zahraničních zájezdů tak sice oproti loňsku zpomalil, přesto si stále udržuje vzrůstající tendenci.

Roste také nabídka vánočních či silvestrovských zájezdů k moři na poslední chvíli. Českému rozhlasu to potvrdil místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. "Tam sehrál roli krach cestovní kanceláře Thomas Cook, kde se uvolnily velké kapacity v hotelích a hoteliéři nabízejí na poslední chvíli snížené ceny. Přibližně o 12 až 14 procent. Především v Karibiku a potom v některých asijských zemích, jako je třeba Malajsie, popřípadě Barma."

Podle Andrey Řezníčkové, mluvčí společnosti Invia, letos v ubytování vedou čtyřhvězdičkové hotely, skoro pětina lidí míří ale i do apartmánů. Nejoblíbenějšími jsou mezi vánočními a silvestrovskými pobyty osmidenní zájezdy. Oproti zbytku roku společnost zaznamenala posun v oblibě stravování, tentokrát místo all inclusive vede polopenze.

Ze zájezdů vedou dovolené v Egyptě

A kam nejčastěji Češi míří? "Stále nejvíce populární destinací, kde trávit Štědrý den, je Egypt. Míří tam 25 procent našich klientů. Průměrná cena zájezdu do Egypta během období Vánoc je 18 300 korun," přiblížila Českému rozhlasu Andrea Řezníčková.

Druhou příčku v žebříčku oblíbenosti si u Čechů drží Spojené arabské emiráty. V posledních letech je podle cestovních kanceláří doplnily i další destinace Perského zálivu, jako třeba Omán nebo Katar.

Mezi populární vánoční destinace, kde panuje teplé počasí, se řadí také Kanárské ostrovy. Češi se jezdí ohřát i třeba do Portugalska nebo Španělska. Nebojí se ale vycestovat ani do vzdálenějších zemí. Podle cestovních kanceláří si vybírají dovolené například v Thajsku, Dominikánské republice, Mexiku, Panamě, na Kubě, ale nechybí ani třeba Zanzibar, Senegal či Kapverdské ostrovy.

Oslavy svátků na sněhu nebo na pláži?

A kdo za Vánocemi v teple vyráží nejčastěji? Podle společnosti Invia jde o starší i mladé páry - tvoří 57 procent klientů těchto zájezdů. V menším počtu jsou to pak skupinky přátel, které si chtějí zpříjemnit konec roku. Rodiny s dětmi pak vyrážejí do zahraničí v 29 procentech případů. Častěji přitom jezdí na hory než za teplem.

Počet Čechů vyrážejících na konci roku do zahraničí do tepla nebo na hory se podle statistik agentury dělí půl napůl. O první místo se v žebříčku destinací s 14procentním podílem dělí rakouské hory a egyptské moře, na druhém místě jsou Spojené arabské emiráty s 11 procenty a Itálie s 10 procenty. Deset procent klientů Invia také vyráží do termálních lázní v Maďarsku.

V oblibě jsou i poznávací zájezdy a velkoměsta. Na Silvestra si čeští klienti oblíbili například Barcelonu nebo Moskvu.