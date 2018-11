E-neschopenky by měly začít fungovat v polovině příštího roku, vyvolávají ale kritiku

Od elektronických neschopenek si ministerstvo práce slibuje především zjednodušení administrativy a kontroly. Nyní většina lékařů zasílá tiskopisy poštou během tří pracovních dnů. Informaci o začátku nebo konci pracovní neschopnosti tedy Česká správa sociálního zabezpečení může dostat až s týdenním zpožděním. V novém systému by se vše dozvěděla do druhého dne. Změna by se dotkla i zaměstnanců, říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová(ČSSD):

"Pro běžného člověka to bude administrativní úleva, protože odpadne povinnost vzít neschopenku jako takovou a doručit ji zaměstnavateli. Toto by mělo v podstatě běžet elektronicky."

Od července roku 2019 vláda také plánuje zrušení karenční doby, lidé by měli dostávat náhradu mzdy i první tři dny nemoci. Zaměstnavatelé by proto chtěli mít větší kontrolu nad nemocnými pracovníky. Svazu průmyslu a dopravy se na stávajícím návrhu nelíbí, že budou muset o údaje o nemocných žádat u správy sociálního zabezpečení. Podle prvního viceprezidenta svazu Jana Rafaje by je měli dostávat rovnou, stejně jako úřad.

"Na stole zatím není metodika, která se má vůbec testovat. S žádnou s firem to nebylo projednáno a není ani co zkoušet. V případě, že by skutečně e-neschopenka začala povinně a plošně fungovat od 1.7.2019, tak by to byl samozřejmě obrovský posun. My se ale domníváme, že k realizaci je daleko a je to pouze příslib." Podle ministryně Maláčové ale bude systém funkční.

Administrativní zátěž stoupne, varují lékaři

Návrh kritizují i lékaři. Podle jejich názoru se administrativa nesníží, ale naopak zvýší. Lékařská komora označila navrhovaný postup za nesystematický a trvá na jeho zamítnutí. Podle členky Sdružení praktických lékařů Ireny Kudrnovské se zavedením e-neschopenek administrativa zvýší a porostou také náklady ordinací. I když totiž lékař neschopenku odešle elektronicky, pacientovi bude muset formulář stejně vytisknout.

"Nám to nikdo zatím nehradí. Tohle by všechno mělo být v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, které by nám mělo nějakým způsobem refundovat naše náklady - připojení na internet, papíry, tonery atd."

Hospodářská komora zase upozorňuje, že by kvůli elektronickým neschopenkám a jejich povinnému používání mohla odejít do důchodu řada starších praktických lékařů. Průměrný věk praktiků přitom stoupá a v některých regionech se začíná hovořit o jejich nedostatku.