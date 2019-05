Babiš: Není v silách ČR donutit firmy vyrábět stejnou kvalitu pro celou Evropu

„Majonéza ve Španělsku sice má stejný obal jako majonéza u nás, ale složení té majonézy je úplně jiné. Je tam úplně jiný olej, obsah z hlediska cukru, glukózy a tak dále," řekl Babiš po jednání.

Uvedl, že pokud bude výrobek odlišné kvality, musí mít také jiný obal: „Řetězce, když prodávají zboží a stejný obal se vyskytuje v jiném členském státě, tak tam musí být stejná kvalita. Pokud ta kvalita bude jiná, tak by to zboží mělo být odlišeno obalem.“

Obchodníci zdůrazňují, že jim nadnárodní společnosti nedovolí nakoupit si v zahraničí zboží určené pro západní trhy. Pokud by se o to u některých výrobků snažili, výrobce by jim údajně nedodali ani další zboží. To Babiš označil za diskriminaci. V tuto chvíli ale podle něj není možné tento problém řešit.

"Ten problém, abychom nějakým způsobem donutili globální producenty vyrábět v Evropě stejnou kvalitu, není v této chvíli v našich silách," připustil Babiš. Podle něj je třeba počkat na evropské volby a po nich téma v Bruselu znovu řešit.

Zákaz dvojí kvality u veškerého zboží

Kvalitu potravin má zlepšit i chystaná novela zákona o potravinách, kterou připravuje ministerstvo zemědělství. Vláda by měla podle ministra zemědělství Miroslava Tomana z ČSSD návrh projednat do dvou týdnů. Úprava počítá s tím, že na český trh nebude možné uvádět potraviny označené stejně jako v jiném členském státě, ale s odlišným složením. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun.

K návrhu novely zákona o potravinách se připojí také ministerstvo průmyslu a obchodu. Předloží návrh, který se bude týkat i jiného než potravinářského zboží.

„Abychom postupovali stejně, aby nenastalo to, že tady nebudeme mít dvojí kvalitu potravin, ale můžeme tady mít dvojí kvalitu kosmetiky nebo pracích prášků. Budeme to koordinovat tak, abychom ve stejný den předložili stejná opatření," uvedl ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Výše pokuty, která bude u nepotravinářského zboží, podle něj zatím není vyjednaná.

K novele, kterou bude předkládat ministerstvo průmyslu a obchodu, by podle premiéra měly předložit legislativní návrhy i samy obchodní řetězce. Další schůzku se zástupci řetězců už nad konkrétní legislativní úpravou by chtěl mít Babiš zhruba do deseti dnů.

Český stát těmito kroky reaguje na hlasování Evropského parlamentu. V polovině dubna totiž europoslanci schválili směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí. K požadovanému zákazu dvojí kvality výrobků ale nevede.