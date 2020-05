Dvě blízké a přitom vzdálené čtvrti spojí v Praze lanovka s krásným výhledem

Podbaba a Bohnice, které se vypínají na příkrém kopci, odděluje řeka Vltava. O spojení dvou blízkých a zároveň vzdálených čtvrtí se mluví už desítky let. Teď se zdá, že by se plán mohl uskutečnit.

Hlavní město plánuje spojit Podbabu a Bohnice tramvají. To je však kvůli složitosti terénu běh na dlouhou trať. Proto radní schválili jako dočasné řešení lanovku. Podle dřívějších odhadů by měla vyjít na 1,5 miliardy korun a hotová by mohla být do pěti let.

Pražský magistrát plánuje v létě vypsat tendr na projektanta lanovky, řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě):

"Lanovka nemá takové nároky na zábor území. Snadno pomocí tří stanic a několika sloupů překoná to složité území."

Provoz lanovky je podle náměstka tichý, takže nenaruší běžný život v zoologické zahradě, kde by měla být první zastávka. Adam Scheinherr dodal, že na světě existují dvě firmy, které umí podobnou lanovku postavit.

Lanovka pojede až 44 metrů nad zemí

Kabinky by měly být klimatizované a cestující by se dopravovali ve výšce mezi 25 a 44 metry nad zemí. Jízda by se zkrátila na 7 minut. To vítá i předseda komise pro strategický rozvoj Prahy 6 Petr Exner z TOP 09:

"Budeme velmi rádi, že spojení bude takto rychlé. Varianta lanovky nám vyhovuje. Raději bychom uvítali tramvajovou trať, ale ta je záležitostí patnácti dvaceti let."

Za hodinu by lanovkou v minutových intervalech mohlo cestovat až 2000 lidí. Po dopravním spojení je v obou čtvrtích vysoká poptávka. S plánem stavby lanovky přišlo minulé vedení magistrátu. V současné době v Praze funguje pozemní lanovka na Petřín a další je v zoo v Troji.

Lanovky řeští přetíženou dopravu v řadě zemí světa

Radní se inspirovali lanovkou v německém Kolbenz, portugalském Portu nebo ve francouzském Brestu. Lanovky jako součástí veřejné dopravy i na americkém kontinentě. Například v bolivijském La Pazu řeší lanovka problémy s každodenními dopravními zácpami. V kolumbijském Cali spojuje s ekonomicky rozvinutou částí města 120 tisíc lidí.

O podobných projektech uvažuje také Chicago nebo New York. Lanovkou se od konce roku 2006 může pochlubit oregonský Portland. Jednou z nejstarších městských lanovek disponuje Singapur, jenž ji uvedl do provozu v roce 1974.