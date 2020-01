Dva resorty, jeden šéf. Ministr průmyslu a obchodu povede nově i dopravu

Důvodem k odvolání Vladimíra Kremlíka (za ANO) byla podle premiéra zakázka na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 400 milionů korun, kterou podle Andreje Babiše (ANO) ministr manažersky nezvládl.

Zakázku získala od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob jejího přidělení a příliš vysokou cenu kritizovala opozice i premiér. Kremlík zakázku zrušit nechtěl. V tiskové zprávě uvedl, že věřil Státnímu fondu dopravní infrastruktury, že má takovou zakázku absolutně pod kontrolou. Rozhodnutí premiéra ale respektuje.

Podle Babiše by měl skončit i první náměstek resortu dopravy Tomáš Čoček. "Jeho vystupování bylo absolutně nepřijatelné. On byl zodpovědný za IT. A měl by rezignovat i ředitel SFDI Zbyněk Hořelica, jehož úřad je za spuštění e-vinět odpovědný," řekl Babiš. Podle něj fond nefunguje dobře a je třeba to změnit.

Odborníci: Spojení ministerstev dopravy a průmyslu může dávat smysl

Předseda vlády předpokládá, že nového ministra dopravy uvede do funkce v pátek dopoledne. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) tak bude řídit dva důležité resorty. Andrej Babiš věří, že to bez problému zvládne. Podle premiéra jde o první krok k možné budoucí fúzi obou ministerstev.

Také Havlíček řekl, že oba resorty mají hodně společných průsečíků, je proto možné je řídit zároveň a jejich agendu sbližovat do případného spojení. Dodal, že se okamžitě začne situací na ministerstvu dopravy zabývat.

"To znamená za prvé personální sestavou, dále touto nešťastnou zakázkou, která se musí začít okamžitě řešit. Byl bych rád, aby se zakázka zastavila, aby se opětovně vysoutěžila, aby bylo jasné, že tam jsou dány férové podmínky pro všechny. A aby se cena srazila," řekl Českému rozhlasu.

Podle odborníků může spojení ministerstev dopravy a průmyslu dávat smysl, problémem podle nich však je, že agenda obou úřadů je velmi rozsáhlá. Také koaliční ČSSD se nelíbí, že by měl být ministr Karel Havlíček ministrem dvou resortů. Chtějí o tom nejprve s hnutím ANO diskutovat na koaličním jednání. Proti slučování obou ministerstev jsou komunisté, kteří vládu tolerují.

Osmá změna v Babišově vládě

Opozice Kremlíkovo odvolání vítá. Také podle ní ale není spojení agendy ministerstev průmyslu a obchodu a dopravy řešením. Její představitelé mluví o personální nouzi hnutí ANO. Babiš podle opozice nedokáže sestavit slibovanou vládu odborníků.

"Odvolání ministra Kremlíka bylo vlastně jediné možné řešení. Lidé by ale jistě přivítali, kdyby premiér Babiš místo opakovaného hašení průšvihů svých neschopných ministrů, už v segmentu dopravy a infrastruktury konečně něco dokázal postavit a vybudovat," napsal na twitteru šéf ODS Petr Fiala.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že každý rok mizí stovky milionů korun v předpotopních IT systémech i na dalších resortech. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová připomněla starší premiérův výrok o tom, že nám vládnou nemehla. Podle ní je toto prohlášení víc než pravdivé právě nyní. "Akorát nás řídí jeho nemehla," uvedla.

Předseda lidovců Marek Výborný upozornil na neschopnost hnutí ANO řídit resort dopravy. "Ministerstvo a podřízené organizace jsou v rozvalu. Takhle se fakt té potřebné dopravní infrastruktury nedočkáme,“ napsal.

Odvolání ministra Kremlíka z funkce je osmou změnou v Babišově vládě, kterou prezident jmenoval v červnu 2018. Loni na konci dubna kabinet opustil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Z resortů podléhajících hnutí ANO se také dvakrát měnil šéf ministerstva spravedlnosti a jednou ministerstva průmyslu a obchodu. Za sociální demokracii se vystřídali šéfové resortů zahraničí, práce a sociálních věcí a také kultury.

Organizátoři hackathonu nabídnou státu e-shop zdarma

Andrej Babiš apeluje na to, aby se elektronické dálniční známky stihly připravit včas, protože pro rok 2021 s nimi počítá zákon. Podle něj by se měla zakázka zrušit a vypsat znovu.

Podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček vyzval k uspořádání veřejného "hackathonu". V jeho rámci chtějí organizátoři akce o víkendu naprogramovat celý systém e-shopu s dálničními známkami a v pondělí 27. ledna ho nabídnout státu zdarma. "Celý systém e-shopu na dálniční známky zdarma naprogramujeme, spustíme a v pondělí nabídneme státu za účasti médií," uvedl Vondráček.

Při hackathonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu. "Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend. Bude to drama!" řekl Vondráček.

Babiš řekl, že je s Tomášem Vondráčkem v kontaktu. "Myslím, že v neděli se možná i setkáme, aby nám ukázal, jak to chce řešit. Je to otázka na kolegy, jakým způsobem můžeme potom tyto externí firmy do toho zapojit," dodal Babiš.