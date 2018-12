Důlní neštěstí v Karviné je druhé nejhorší na území ČR od roku 1990

Na místo přijel předseda vlády Andrej Babiš (ANO) i polský premiér Mateusz Morawiecki. Neštěstí označili za obrovskou tragédii. Andrej Babiš uvedl, že stát je připraven okamžitě pomoci. Zásah záchranářů komplikuje extrémně vysoká teplota v podzemí. Je tam až 200 stupňů Celsia a v místě požáru mnohem více, řekl výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk.

"Při narůstajícím požáru jsme zhodnotili, že není možné se k těmto pracovníkům dostat. Koncentrace, které tam jsou, jsou neslučitelné se životem. Momentálně připravujeme stavbu hrází, a mělo by to trvat do poloviny neděle."

Z 13 mrtvých horníků je zatím na povrchu pouze jeden. Není jasné, kdy bude možné těla vyprostit. Nejdříve po Novém roce. Polští záchranáři a další technika bude na místě neštěstí pomáhat českým kolegům, dokud to bude potřeba.

Nejsou informace o tom, že by čidla nefungovala

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský uvedl, že přesnou příčinu bude vyšetřovat speciální komise.

"Musí přesně zjistit, co výbuch způsobilo. Neměli jsme žádné informace o tom, že by naše bezpečnostní čidla nefungovala, nebo že by byla dokonce nefunkční."

Jak čidla v dolech fungují, popsal odborník na bezpečnostní opatření v dolech z Vysoké školy báňské Pavel Zapletal.

"Na pracovištích jsou metanová čidla, která při indikaci jednoho procenta metanu vypínají elektrická zařízení. Jsou tam i čidla na oxid uhelnatý, která indikují, že někde dochází ke vzniku požáru. Nicméně může se stát, že se někde utvoří kaverna, a vyrojí se tolik metanu, že i to čidlo to nezaregistruje a během zlomku vteřiny dojde k jiskře a může dojít k tomu výbuchu."

Aby mohlo k výbuchu metanu dojít, musí se nahromadit jeho koncentrace od 4,5 do 15 procent. Na pracovištích je povoleno jedno procento, dodal Pavel Zapletal.

"Může se místně vyskytnout i vyšší koncentrace, hlavně při situaci, kdy vlivem dobývání dojde k nějaké puklině nebo prasklině v masivu, a z nějaké dutiny se začne pod vysokým tlakem uvolňovat metan o vysokých koncentracích, říká se tomu fukač. Může to být jeden z těch důvodů. Mohlo dojít k jiskře nebo ke zkratu na elektrickém zařízení. Možností té iniciace může být několik."

Poslanci uctili památku obětí minutou ticha, a vyhlásili sbírku

Důl leží na území obce Stonava. Její starosta Ondřej Feber za hnutí ANO řekl, že je to pro obec obrovská tragédie.

"My jsme hornickou obcí. Takové tragédie se tu bohužel stávaly. Já sám jako horník si pamatuji na dole ČSA výbuch metanu a důlních plynů v roce 1977. Jsou to hrozné tragédie, a promítneme-li to do předvánočního období, a do atmosféry v rodinách, které jsou postiženy tímto neštěstím, tak myslím, že to nemusím komentovat."

Důlní neštěstí v Karviné je druhé nejhorší na území ČR od roku 1990. Na Karvinsku zemřelo nejvíce horníků v červnu 1894, kdy zahynulo 235 lidí.

Památku obětí důlního neštěstí uctili v úvodu jednání Sněmovny minutou ticha poslanci. "Je to opravdu velká tragédie," řekl Josef Hájek (ANO), který v OKD v minulosti řadu let pracoval. Mezi poslanci vyhlásil sbírku pro pozůstalé. V Ostravě kvůli pietě zhasnou světelné dominanty. Tak kraj chce rodinám pomoci.

Důl ČSM je součástí OKD. Majitelem této těžební společnosti je prostřednictvím státního podniku Prisko stát.