Druhý Čech v síni slávy NHL, k Haškovi se v listopadu přidá Nedomanský

Václav Nedomanský se narodil v roce 1944 v moravském Hodoníně. Jeho hokejový vzestup je spojen hlavně s bratislavským Slovanem, v jehož ligovém týmu se začal prosazovat ještě jako teenager. Nevšední střelecká pohotovost vysokého hokejisty přitáhla rychle pozornost fanoušků i reprezentačních trenérů. Své první mistrovství odehrál už v roce 1965.

Celkem ze světových šampionátů získal osm medailí. Mezi nimi má zvláštní místo zlato z Prahy 1972. Ve druhém zápase se Sovětským svazem, který rozhodl o titulu, dával Nedomanský úvodní gól. Dvě medaile - stříbro a bronz - má Nedomanský také z olympijských her.

Za Československo nastoupil v 220 zápasech a nastřílel přes 160 gólů. Po emigraci ho však prohlásili za zrádce a vymazali z historie reprezentace, jakoby v ní nikdy nehrál.

Big Ned - hvězda první velikosti

K emigraci se Václav Nedomanský rozhodl proto, že chtěl zkusit angažmá v zámoří. V 70. letech o něj projevily zájem dva kluby. Jejich zástupci byli ale v Praze odmítnuti. Komunisté pak Nedomanského povolali na vojnu. Psal se rok 1974, když spolu s manželkou Věrou a synem Václavem odjel přes Švýcarsko do Kanady.

"Bylo to nutné, protože moje kariéra v Čechách respektive v Československu byla u konce. Takže nebylo jiné možnosti, protože hokejový svaz nebyl ochotný jednat a pustit mě, udělal jsem rozhodnutí, které bylo pro naši rodinu důležité," vzpomínal Václav Nedomanský v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas.

Vlast opouštěl, když mu bylo 30 let. Přesto se v Severní Americe, kde se hrál zcela jiný hokej jako u něj doma a na mezinárodní scéně, dokázal prosadit. Nejdříve působil ve Světové hokejové asociaci WHA, tehdejší konkurenci NHL. V tvrdé soutěži patřil Nedomanský k největším hvězdám a během necelých čtyř sezon zaznamenal 141 branek.

V roce 1977 zamířil do NHL. Bylo mu tehdy 33 let, přesto v ní odehrál přes 42 utkání s bilancí 122 gólů a 156 asistencí. Nejdříve působil v Detroitu, kde se jako první Evropan v historii NHL stal nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem Red Wings. Získal tam také přezdívku Big Ned, tedy velký Ned. Po pěti letech v Detroitu pak ještě oblékl dres St. Louis a New York Rangers.

Václav Nedomanský ale nepodceňoval ani vzdělání. „Snažil jsem se vzdělávat, studovat, využívat literaturu, knihy, divadlo a podobně. Každý hráč má specifický přístup k těmto věcem. Takže znám hráče, kteří jsou inteligentní a vzdělaní, ale i takové, kteří pomalu ani neznají jména svých spoluhráčů,“ řekl před časem Českému rozhlasu.

Po ukončení kariéry v NHL odešel Václav Nedomanský do Německa a Rakouska, kde chvíli trénoval. Od roku 1992 začal pracovat jako skaut. Nejdříve v Los Angeles, pak i v Nashvillu a v současnosti působí jako skaut Vegas Golden Knights.