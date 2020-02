Dramatický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové vypráví film Past

Spočívala v tom, že své oběti nejdřív vyprovokovali k útěku a pak je chytili na fiktivních státních hranicích. Po dvoudenním procesu byla Jiřina Štěpničková odsouzená k patnácti letům vězení.

Film Viktora Polesného se zaměřuje právě na období její nezdařené emigrace na Západ. Slavnou herečku představuje Zuzana Stivínová, pro kterou bylo náročné hrát postavu, kterou si mnoho lidí ještě pamatuje. Pomohl jí několikahodinový rozhovor s jejím synem, hercem Jiří Štěpničkou, který jí o mamince otevřeně vyprávěl.

"Ona byla strašně čestná. Jako kdyby naschvál byl takový člověk zneužit. Jak říkal její syn Jiří, ona byla svá, ale co se týče morálky, tak aby nemusela kolaborovat a hrát v německém filmu, tak si rozdrtila zdravou nohu. Přišlo mi, že se vždycky snažila být čestná. A to chtěli zlikvidovat, tuhle čistotu."

Jiří Štěpnička: falešný převaděč se mnou skočil do potoka

Jiřímu Štěpničkovi byly v době útěku tři roky. Pro něj byl film velmi emotivní. Dodnes si vybavuje například falešného převaděče:

"Vyšel z lesa, přešel celou paseku. Tam už byli pohraničníci. Jestli byli fingovaní nebo ne, to nevím. Pozdravil se s nimi. Otočil se, zapískal. Se mnou vlezl do potoka a v tom se ozvala střelba a výkřiky "stůjte". Z levé i pravé strany nastoupila československá pohraniční stráž a zatkla nás."

Jak dodal Jiří Štěpnička, o tom, že byla při pokusu o útěk vlákaná do pasti, se jeho maminka dozvěděla až po rehabilitaci. On za ní mohl do vězení přijít čtyřikrát ročně. Štěpnička podle režiséra Viktora Polesného do scénáře filmu nezasahoval. Po několika stránkách ho odmítl číst, protože vzpomínky byly stále příliš bolestivé.

Tvůrci zdůraznili, že nejde o dokument, ale o umělecké dílo natočené podle knihy Šárky Maixnerové.

"My jsme se soustředili s režisérem Viktorem Polesným na zobrazení těch padesátých let, aby dnešní divák nezapomínal, aby naše děti věděly, že se něco takového dělo," dodává herečka Zuzana Stivínová.

Někteří kolegové ji zradili, jiní žádali milost u prezidenta

V 50. letech požadovali tvrdý trest pro Štěpničkovou i někteří její kolegové. Jiní se naopak na prezidenta Antonína Zápotockého obrátili se žádostí o udělení milosti. Patřil k nim mimo jiné režisér Martin Frič, výtvarník Jiří Trnka nebo herci Ladislav Pešek, Jaroslav Marvan, Dana Medřická či Jaroslav Vojta.

Po pouhých dvou dnech procesu byla Jiřina Štěpničková v prosinci 1952 odsouzená k patnácti letům vězení. Nakonec jí byl trest snížen na deset let. Téměř celou dobu byla v pardubické věznici. Podmíněné propuštění přišlo dva měsíce před prezidentskou amnestií v roce 1960.