Dopravní infrastruktura patřila mezi hlavní témata Zemanovy návštěvy Rakouska

Česko je nejdůležitějším obchodním partnerem Rakouska ve střední Evropě, řekl na společné tiskové konferenci rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Rozdílný pohled přetrvává v oblasti jaderné energetiky. Na plán dostavby jaderné elektrárny Temelín se Rakousko dívá s obavami, ale oceňuje český přístup, kdy Rakousku poskytuje veškeré potřebné informace.

K hlavním tématům jednání patřila dopravní infrastruktura. Pro Česko je důležité především dokončení spojení Praha - České Budějovice - Linec a dále pak Brno - Vídeň. Stavba vázne na české straně. Z Brna se postavila část dálnice v roce 1996 a od té doby nic.

Zeman chce větší spolupráci Rakouska a států V4

Prezidenti se neshodli v některých otázkách týkajících se Evropské unie. Například Van der Bellen naznačil, že ohledně brexitu by byl nakloněn uspořádání druhého referenda, které by Britům umožnilo zvolit i možnost setrvání v EU. Český prezident dal najevo, že příznivcem druhého referenda není. Miloš Zeman by rád viděl intenzivnější spolupráci s Vídní v rámci Evropské unie:

"Poté, co Francie a Německo uzavřelo dohodu o intenzivnější spolupráci, by bylo dobré, aby i ve střední Evropě se spolupráce zesílila, a to ve formátu V4 plus."

Tedy Rakouska se zeměmi V4 (Českem, Polskem, Slovenskem a Maďarskem).

Česko je pro Rakousko třetím největším partnerem v EU

Zeman s rakouským prezidentem mluvil také o projektu vodního koridoru mezi Dunajem, Odrou a Labem, jehož je dlouhodobým propagátorem. Kanál by měl umožnit plavbu nákladních lodí z Dunaje do Severního a Baltského moře. Žádný reálný časový plán na výstavbu ale podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) zatím neexistuje:

"Skončila studie proveditelnosti, a my teď chystáme materiál do vlády, jak v celé záležitosti postupovat."

Oba prezidenti ve Vídni zahájili také česko - rakouské podnikatelské fórum. Českých firem, které působí v Rakousku, přibývá. Zatímco před pěti lety jich bylo přes 100, dnes jsou jich dvě stovky. Rakousko je pro Českou republiku sedmým nejvýznamnějším obchodním partnerem. Česko je pro Rakousko třetím největším partnerem v EU (po Německu a Itálii) a šestým celosvětově.

Zemanův výrok o financování české školy vyvolal rozruch

Rozruch vyvolal Zemanův projev před krajany a zástupci českých spolků ve Vídni. Na velvyslanectví přišla zhruba stovka vídeňských Čechů. Zeman kritizoval přítomného exstarostu Vídně za to, že radnice za jeho úřadování nedala místní českojazyčné Komenského škole "ani šilink", což se ukázalo být nepřesné. Šéf zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák řekl, že celá kauza vznikla špatnou komunikací:

"Jako velvyslanec bych si dával pozor na to, co říkám prezidentovi, zejména prezidentovi, který si věci pamatuje, a který je přesně potom opakuje."

Hrad totiž uvedl, že informaci dostal prezident od velvyslankyně Ivany Červenkové. Ta zdůraznila, že prezidentovi před setkáním stručně sdělila, že škola žádné peníze od Vídně nedostává. Měla tím ale na mysli pravidelné příspěvky od města.

"To dalo za třicet let jeden příspěvek, nedává žádný pravidelný. Dalo jeden milión euro, když se rekonstruovala škola na výstavbu gymnázia, a to v roce 2009."

Velvyslankyně dodala, že škola dostává každoročně peníze od rakouského státu. Ministerstvo školství navíc dává příspěvky na jednotlivé projekty školy. A Vídeň přibližně v posledních pěti letech finančně podporuje českou školku v areálu.

Zeman si za svůj projev ke krajanům vysloužil od části české opozice kritiku. Vyjadřovali naději, že si projevu nevšimnou rakouská média. Sporného výroku si však povšimlo několik z nich. Agentura APA poznamenala, že prezidentova slova kritizoval na twitteru i český ministr zahraničí Tomáš Petříček.