Domácího mazlíčka vlastní 71 procent obyvatel Česka

Jak se dalo očekávat, naprostá většina preferuje psy, uvedla Eliška Coufalová z Nadace na ochranu zvířat.

"Tři čtvrtiny Čechů preferují psy před kočkami a jinými zvířaty. U těch pejskomilů lidé uváděli, že psi jsou většími kamarády, více poslouchají a dají se vycvičit. Kočkomilové preferovali kočky, protože jsou samostatnější a méně náročné na čas nebo prostor."

Průzkum zkoumal i důvody, proč si lidé zvířátka pořizují.

"Ti, kteří si pořízují psa, tak říkají, že si ho pořizují i jako hlídače k domu, pro děti nebo aby nebyli sami. Kočky si majitelé nejčastěji pořizují proto, že jim jich bylo líto v útulku nebo na ulici."

Část lidí by si nějaké zvířátko ráda pořídila, ale nemají proto podmínky. Například sama patronka Nadace na ochranu zvířat Markéta Procházková zvířata miluje, hlavně psy, kočky a koně, ale doma žádné zvíře nemá. Při povaze její práce by muselo být doma samotné. Nedostatek času, malý byt, to jsou nejčastější důvody, proč lidé doma psa ani kočku nemají. Jak dodala Eliška Coufalová, důvod, že nemají rádi zvířata, uvedla jen 2 % respondentů.

"Nejčastěji uváděli, že to je z nedostatku času, případně, že nechtějí mít tu starost navíc. Ale jinak obecně 70 procent lidí v Čechách zvíře vlastní. Na třetím místě v oblíbenosti lidé uváděli rybičky. A hned za nimi jsou křečci."

Začíná 11. ročník kampaně Pomozte nakrmit misky v útulcích

Probíhá už jedenáctý ročník kampaně, která se jmenuje Pomozte nakrmit misky v útulcích. Lidé mohou darovat krmivo. Máte nějakou statistiku kolik krmivaa už lidé darovali za těch předchozích deset ročníků a kolik psů a koček se tím nakrmilo?

"V rámci deseti let kampaně bylo do útulků věnováno přes 420 tun krmiva. Vyšlo to na nakrmení 9,5 tisíce psů a přibližně 9 tisíc koček. Lidé se této kampaně účastní tak, že do 4. 11. koupí krmivo vybraných značek a z jedné tuny prodaného krmiva poputuje do útulků 65 psích nebo 255 kočicích misek."

Jak je to se zvířaty z útulků? Berou si je lidé domů?

"Psa z útulku vlastní 11 procent majitelů a nalezence mají 2 procenta. Jiná je situace u koček. Skoro 23 procent majitelů mají kočku z útulku nebo nalezenou."