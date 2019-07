Do vesmíru byla vypuštěna česká vědecká družice Lucky-7

Přístroj vyvíjeli studenti na ČVUT od roku 2011, později vznikl soukromý projekt. Podle vývojářů Jaroslava Laifra a Pavla Kováře jde o ekonomicky soběstačný projekt vzniklý bez podpory státu. Kovář pro družici vytvořil navigační přijímač, který uvedl na trh v roce 2015. Prodej přístroje v zahraničí přinesl projektu potřebné peníze pro realizaci.

Lucky-7 nese kameru i miniaturizovanou českou vlajku. Obsahuje i zatím nevyzkoušené díly. Cílem je dokázat, jak by se dala elektronika pro satelity stavět, aby déle vydržela a fungovala, říká jeden z vývojářů Jaroslav Laifr.

"V případě, že bude všechno fungovat tak, jak jsme si předsevzali, tak by mělo dojít k tomu, že bychom měli být schopni monitorovat životnost komerčních součástek, které nejsou určeny pro použití ve vesmíru, nicméně při použití určitých vědeckých metod je možné je pro tento účel použít. Já jsem se tomu věnoval i ve své dizertační práci a teď se pokusíme ty vědecko-výzkumné výsledky využít v praxi."

Inovace není v samotných součástkách, ale v tom, jak se sestavují dohromady. To by mohlo podle Jaroslava Laifra zvýšit spolehlivost elektroniky a prodloužit její životnost i díky zlepšené konstrukci radiačního stínění.

"Já jsem se věnoval napájecímu zdroji, který neobsahuje běžně používané tranzistory. Ta komponenta by měla být schopna dodávat energii i ve ztížených podmínkách radiace, která se ve vesmíru vyskytuje. My bychom rádi prokázali, že ta životnost bude až deset let, pokud se nepokazí něco po cestě."

Nové typy elektronických komponentů by mohly najít využití i v dalších satelitech. Družice umožňuje pozorování gama záblesků, má barevnou kameru pro detekci polární záře a snímkování Země. K ruské raketě je připojeno několik desítek družic z různých zemí, které se postupně budou ve vesmíru oddělovat.

Kromě Lucky 7 jsou na palubě i dva další české přístroje. Mimo jiné detektory pro monitorování kosmického počasí a radiačního pole okolí Země. "Radiace je jednou ze zásadních překážek expanze člověka do vesmíru a detektor umožní přesné sledování radiačního pole a identifikaci jednotlivých částic, což nám umožní lépe studovat jeho vlastnosti," uvedl vedoucí týmu z ČVUT Michal Marčišovský.