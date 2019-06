Do Prahy přijelo 170 českých honorárních konzulů

Česko chce podle ministra krajanům pomoci podporou výuky češtiny v zahraničí nebo umožněním korespondenčního hlasování při sněmovních nebo prezidentských volbách.

"V těchto dnech je v Praze necelých 170 honorárních konzulů z celkového počtu 220. Je to naprostá většina a já si velmi vážím toho, že si našli čas, a jsou zde v Praze. Toto setkání je velmi důležité kvůli koordinaci jejich činnosti. Je to také ocenění jejich nezištné práce pro ČR."

Ministr Petříček ocenil, že se honorární konzulové rozhodli obětovat svůj čas a někdy i své peníze pro šíření dobrého jména Česka v zahraničí, a pro pomoc českým občanům i firmám v zemích, kde působí.

"Velmi často jsou to lidé, kteří projevili zájem pomáhat ČR v zahraničí v těch destinacích, kde například nemáme ambasády nebo naše vlastní konzuláty. Zároveň se také my snažíme vyhledat vhodné kandidáty v oblastech, kde to potřebujeme."

Jak spolupracují s krajanskou komunitou ve svých zemích?

"Velmi úzce. Často jsou to lidé, kteří z krajanské komunity pocházejí. Například ve Spojených státech, kde je největší krajanská komunita, jsou to lidé českého původu, lidé, kteří pořádají celou řadu kulturních akcí ve spolupráci s našimi spolky nebo místní krajanskou komunitou."

Ministr zdůraznil, že je třeba zmapovat krajanské potřeby a vytvořit nový způsob podpory krajanů.

Nejtěžší konzulární případ? Vážná autonehoda

Honorární konzulové také pomáhají českým občanům, když se v zahraničí dostanou do problémů. Složitý konzulární případ řeší například honorární konzulka Miluše Šašková - Pierce v Lincolnu v USA.

"Bohužel jeden člověk usnul za volantem, měl mikrospánek, a zabil čtyři lidi, z nichž jedna byla těhotná paní. Dostal 20 let. My jsme se ho snažili převést do Česka, protože tu má rodiče, nemocnou sestru, která měla rakovinu, a desetileté dítě. Bohužel stát Nebraska náš návrh odmítl, i když se to táhne pět let. Obrátíme se na úřady znovu."

Většinu práce však představuje běžná agenda.

"Dali jsme na náš dům velkou tabuli, že je tam honorární konzulát. Lidé zazvoní, a očekávají nějakou úřednici, já přijdu v zástěře, vytáhnu knihy, a řeknu tady se podepište, vyplňte tento formulář, a tak dále. Oni musí zaplatit hotově, nemohou vypsat šek nebo mi dát kartu. To je český zákon. Hledají peníze po kapsách, a po několika minutách se už rozloučíme jako přátelé. Oni mi děkují, že nemuseli letět do Washingtonu nebo do Chicaga, ale mohli přijet na kole k nám."

Miluše Šašková - Pierce pracovala dlouhá léta jako profesorka a překladatelka češtiny a ruštiny na Univerzitě v Lincolnu v Nebrasce. I když už je v důchodu, zůstává na půdě univerzity i nadále aktivní. Je členkou řady krajanských sdružení. Na honorární konzulku ji navrhl bývalý generální konzul v Chicagu Bořek Lizec.

"Kulturní část funkce honorárního konzula je stejná, jakou jsem dělala třicet let. Má to ale jméno, a když jdu na univerzitu, a o něco prosím, tak mě poslouchají."

Jako sídla honorární konzulů často slouží soukromé domy

Svůj dům propůjčila jako sídlo honorárního konzulátu i paní Věra Holt v Adelaide.

"Před třemi roky se mě česká komunita v Adelaide zeptala, jestli bych mohla nahradit pana Schluze, který byl honorárním konzulem od roku 1990. Protože jsem pracovala jako Justice of Peace (zástupce místní samosprávy s notářským pověřením), a dále Praze i ve světě, tak se moje kvalifikace hodila. Česká republika mi do 16 let dala školy, a já bych jí také chtěla něco vrátit."

Kolik času vám zabere konzulární činnost?

"Zhruba jednou týdně někdo něco potřebuje. Honorárním konzulátem je můj dům. Lidé se na mě nejvíc obrací, když potřebují podepsat plnou moc, žádosti na pasy a tak dále."

Setkání honorárních konzulů se v Česku koná potřetí. Jejich program přiblížil ministr zahraničí Tomáš Petříček.

"My jsme se snažili zkombinovat pracovní program zde na ministerstvu a další setkání. Honorární konzulové navštíví Senát a Kancelář prezidenta republiky. Plánujeme také setkání s českou podnikatelskou komunitou, protože honorární konzulové jsou významní v zajišťování naší ekonomické diplomacie. A také pro ně plánujeme několik společenských aktivit."