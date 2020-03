Do práce a domů. Vláda zakázala volný pohyb lidí

Co přesně opatření znamenají? Lidé mohou jít do zaměstnání, v případě nutnosti cestovat za rodinou, zajít na nákup potravin, drogerie nebo k lékaři.

"Všichni, kteří pracovali na těch opatřeních, ať to bylo v Číně nebo v Jižní Koreji, nám doporučovali, abychom co nejrychleji a co nejrazantněji omezili mezilidský kontakt. Rozhodně to není zákaz vycházení, není to žádné domácí vězení. Je to snaha, aby lidé mohli chodit do práce, nakoupit si, ale potom aby trávili čas doma. Je to opatření, ke kterému sahá řada států v Evropě. Rozdíl je, že ČR k tomu sahá ve chvíli, kdy jsme přesvědčeni, že je to ještě opatření, které může tu situaci změnit," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Procházka v parku je povolená

Zákaz volného pohybu také neznamená, že by lidé nemohli vyvenčit pejska nebo se projít v parku, upřesnil ministr.

"Pokud se půjdete s někým, s kým žijete v rodině, projít do parku, tak vám to nikdo nezakáže. Naopak, je potřeba se občas provětrat, projít se. Ale jde o to, abyste do toho parku nešli na předzahrádku a tam si dali pivo s dalšími dvaceti lidmi. To jsem viděl několikrát a musím říct, že takové chování je naprosto nezodpovědné."

"Například v Olomouckém kraji šlo do karantény 1000 lidí. Potřebujeme zabránit tomu přenosu. Někdo to může přenášet, i když je zdravý. Ani o tom neví," dodal premiér Andrej Babiš (ANO).

A právě na Olomoucku podnikli hygienici v pondělí ráno razantní opatření. Uzavřeli 21 obcí včetně Uničova a Litovle, aby tam zabránili dalšímu šíření koronaviru. Uzavřenou oblast s extrémním výskytem případů střeží policisté.

Medici povinně do práce

"Vláda dále schválila usnesení, kterým se zakazuje všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání dovolené po dobu nouzového stavu," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Vláda také uložila studentům pátých a šestých ročníků medicíny a také sestrám na středních školách, aby posílili zejména hygienické stanice, které jedou nonstop.

Česko by také mohlo získat lék Remdesivir, potvrdil šéf krizového štábu, náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula>

"To není standardní registrovaný lék, je to lék experimentální. Myslím si, že máme poměrně dobrou pozici v tom, že je tu vazba na spoluobjevitele toho léku, takže nám bylo přislíbeno, že v nutném případě tento lék dostaneme."

Lék se začal v USA testovat pod vedením českého vědce Tomáše Cihláře.

Autoservisy a stavebniny se otevírají, hotely zavírají

Vláda také upravila dřívější omezení pro obchody a služby. Nově mohou mít například otevřeno autoservisy nebo prodejny stavebnin pro řemeslníky. Naopak zakázala provoz hotelů a prodejen elektroniky, dodal ministr Karel Havlíček:

"Po dobu celého víkendu jsme jednali se zástupci podnikatelských svazů, něco jsme přidali, něco ubrali, přičemž náš hlavní zájem byl, abychom udrželi dopravní, energetickou a průmyslovou infrastrukturu, chod klíčových živností."

Malým podnikatelům by podle vlády mělo pomoct, že Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) už spustila příjem žádostí o bezúročné půjčky. Původně to mělo být od 1. dubna. V první fázi se jedná o 600 miliónů korun.

"Okamžitě se začínají poskytovat bezúročné úvěry s odkladem na jeden rok a se splátkami na další dva roky. Až na tři roky se tak dávají bezúročné peníze, pochopitelně pro firmy, které jsou postiženy koronavirem. Jsme připraveni navyšovat další zdroje. Současně jsme zahájili přesun zdrojů z operačních programů EU do programů, které budou sloužit na podporu podnikatelů a to v řádu jednotek miliard korun."

Lidé a firmy také budou moct podle rozhodnutí vlády odevzdat daňové přiznání o tři měsíce později bez sankce, tedy do 1. července.