Do hospůdky a ke kadeřníkovi až na konci května. Rozvolňování opatření bude v pěti etapách

Už v pondnělí 20. dubna by měli otevřít řemeslníci, farmářské trhy a autobazary. Možné budou také svatby do deseti lidí. Nevěstu však nebude mít kdo učesat, když jsou zatím zavřená kadeřnictví, o kterých se na vládě hodně diskutovalo.

Vojtěch: Když naroste počet nemocných, otevírání obchodů se zbrzdí

Plán rozvolňování opatření vychází ze scénáře, kdy bude šíření koronaviru pod kontrolou. Pokud by se situace změnila, může vláda otevírání obchodů a služeb zabrzdit, prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO):

"Každý provozovatel, který bude otevírat svou provozovnu nebo obchod, si musí uvědomit, že na každém záleží, jestli budeme schopni dál rozvolňovat, nebo jestli uděláme zmrazení, protože dojde třeba k nějakému výkyvu počtu pacientů."

Podle Vojtěcha není první vlna otevřených obchodů z epidemiologického pohledu riziková. Vláda tak bude mít do 27. dubna, kdy se otevřou provozovny do 200 metrů čtverečních mimo obchodní centra, čas na vyhodnocení velikonočních svátků.

Letní zahrádky a služby by mohly otevřít od 25. května

Od 11. května by měly fungovat provozovny do 1000 metrů čtverečních, autoškoly, posilovny a fitness centra, kde by ale návštěvníci nesměli využívat sprchy a šatny. 25. května by se pak mělo rozvolňování týkat především restaurací a služeb, dodal ministrů průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO):

"To jsou restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních, tzv. letních zahrádek. Současně 25. května tu bude holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetické, masérské, regenerační a další podobné služby. Současně zprovozňujeme 25. května muzea a galerie."

V poslední vlně by se měla 8. června otevřít obchodní centra, začít fungovat by měly hotely či ubytovací zařízení. Restaurace a zoologické zahrady by mohly otevřít i vnitřní prostory. Konat by se mohly kulturní, společenské či sportovní akce do 50 osob či svatby za speciálních podmínek. Podle ministra Havlíčka je scénář podobný jako v sousedním Rakousku. Česko je podle něj obezřetnější v případě obchodních center.

Podle místopředsedkyně opozičních Pirátů Olgy Richterové by se prodejny neměly otevírat podle plochy, ale podle toho, jestli dokážou zajistit nezbytná hygienická opatření.

"My bychom navrhovali, tam, kde to jde regulovat, ať se řeší počty lidí v prodejně, počty lidí na pokladnu, ale ať nejsou tak dlouho donucené být zavřené podle velikosti metrů čtverečních."

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu je otevírání v pěti vlnách pomalé

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza uvedl, že otevírání obchodů a služeb je v pěti vlnách pomalé, vláda své návrhy nekonzultovala s těmi, kterých se dotýkají.

Otevírání malých prodejen je podle něj v rozporu s rozhodnutím vlády z minulého týdne, kdy umožnila otevření hobbymarketů, tedy jedněch z největších obchodů v zemi co do prodejní plochy. Podle Prouzy chybí zdůvodnění, proč je otevření velkého hobbymarketu v pořádku, zatímco velká prodejna elektra, obuvi či oblečení zůstane rozhodnutím vlády ještě dlouho zavřená.

Opozice chce větší podporu podnikatelů

Opozice vítá, že vláda plán zveřejnila, chce ale detaily o podpoře podnikatelů. Poslanec ODS Jan Skopeček varoval, že otevření restaurací či kadeřnictví na konci května či začátkem června bude pro řadu z nich znamenat definitivní konec. Kompenzační příspěvek ve výši 25.000 korun pro živnostníky označil za výsměch.

Podobně se vyjádřila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: "Ani poté, co už budou moci otevřít, tak se nedá očekávat, že budou mít takové tržby, na jaké byli zvyklí. Ten obchod se bude rozjíždět ještě hodně pomalu. Vláda by proto měla přijít s dalším opatřeními. Pětadvacítka je strašně málo pro velkou část těchto podnikatelů a živnostníků. Měla by přijít s dalšími opatřeními, která jim pomohou ekonomicky přežít."

Pro hotely bude také důležité, kdy se otevřou hranice. Navíc jsou pro ně podstatné konference a podobných akcí do 50 účastníků je velmi málo. Pro restaurace je zásadní také otázka nošení roušek. Jak uvedl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek, pokud budeme muset nosit roušky, nemá smysl otevírat ani zahrádky.

Letní festivaly ani zahraniční dovolené asi nebudou

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) je zatím skeptický k tomu, že by se v létě konaly například festivaly. A veliký otazník visí i nad zahraničními dovolenými.

Kabinet zatím nezrušil omezení pohybu - podle Vojtěcha by mělo platit po celou dobu nouzového stavu, který vláda schválila do konce dubna. Lidé se tak i nadále můžou venku pohybovat maximálně ve dvojicích. Výjimku budou mít nově lidé na malých svatbách do deseti osob a profesionální sportovci při trénincích.