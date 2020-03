Do Česka přiletí 170 lidí z Chicaga, zájem byl vyšší

"Kapacita letadla je poměrně omezená, na přibližně 170 cestujících. Musíme dát přednost starším osobám, rodinám s dětmi, studentům, kteří cestují samostatně, a lidem, kteří nemají prostředky a nemohou si opravdu dovolit zůstat ve Spojených státech."

Velvyslanectví před několika dny oznámilo, že letadlo bylo plně rezervováno. Jak velký byl zájem o let?

"Kapacita je zhruba 170 cestujících, ale registrovali jsme kolem 250 lidí, kteří se o let zajímali. Na všechny se bohužel nedostane. Byli o tom informováni. Museli jsme dát přednost těm, kteří repatriaci naléhavě potřebují.

Jak se daří Čechům, kteří jsou ve Spojených státech, rezervovat si komerční let? Je to vůbec možné?

"Bohužel to dnes není nic jednoduchého. Lidé, kteří se snaží odletět z USA, do kteréhokoliv místa v Evropě, včetně Česka, čelí mnoha obtížím. Lety se ruší. Společnosti ne vždy komunikují rychle. Lidé jsou často zmateni, že se jejich let ruší. Ale stále existují tisíce letů denně z USA do Evropy. Není to snadné, ale stále je to možné."

Ne všichni se mohli na úterní let dostat. Existuje šance, že by byl ještě další repatriační let z USA do České republiky?

"Není příliš pravděpodobné, že by byl další let, ale neustále informujeme kolegy v Praze na ministerstvu zahraniční o počtu lidí, kteří tu uvízli, a mají zájem o návrat. V současné době je stále možné létat komerčními lety a my poskytujeme českým občanům veškerou možnou pomoc, aby mohli odcestovat do ČR."

Jak ovlivňuje situace kolem koronaviru vaši každodenní práci na českém velvyslanectví ve Washingtonu?

"Už před pár týdny jsme začali pracovat ve dvou směnách. Máme tým A a tým B. "Jsem v týmu B, což znamená, že tento týden pracuji z domova. Tým A je na velvyslanectví. Tohle opatření jsme přijali, aby se zabránilo infikování celého týmu nebo karanténě. Takže pokud bude mít tým A nebo tým B koronavirus, druhý tým může stále fungovat."