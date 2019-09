Dny českého piva nabízí řadu pivních speciálů i besedy se sládky

"Desítky pivovarů navařily skvělé svatováclavské speciály, ale nabízí i mnoho dalších doprovodných akcí jako například dny otevřených dveří pivovarů či besedy se sládky, různé hry spojené s gastronomií a podobně," říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven, který je pořadatelem této akce.

"Důvod k oslavám rozhodně máme. Vaříme nejlepší pivo na světě a měli bychom si ho umět náležitě užít i vychutnat. V tuto chvíli máme k dispozici červencové statistiky, podle kterých můžeme odhadovat, že české pivovarnictví zažívá další povedený rok. Podíváme-li se na meziroční srovnání, tak pokračuje posilování exportu, to potvrzuje, že české pivo za hranicemi chutná. Rostoucí trend evidujeme i u ležáků, které nás po světě proslavily."

Lidé si oblíbili plechovky

Podle pivovarů příliš extrémní tropické teploty konzumaci piva neprospívají. Milovníci piva totiž ve vedrech přechází na méně stupňovité druhy nebo nealkoholické nápoje. Vrací se opět lidé do hospod a restaurací?

"Pokud by se potvrdil mírný trend posilování čepovaného piva, že se Češi vrací zpět do hospod, bylo by to pro české pivo jenom dobře. Pro nás by to bylo také zadostiučinění, že se nám akce typu Dny českého piva daří. U baleného piva vidíme mírný nárůst, ale dlouhodobě spíše stagnaci skleněných lahví. Extrémně posilují plechovky a to na úkor pet lahví. Plechovky jsou mezi konzumenty oblíbené právě pro svoji lehkost a rychlost vychlazení."

Desetiprocentní DPH hospodám pomůže

Čepované pivo se nedávno posunulo do nižší sazby daně z přidané hodnoty. Ta je teď 10 procent. Jak uvedla Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven, je to pro pivovary, ale především restaurace a hospody dobrá zpráva.

"Stát tímto opatřením nabízí efektivní pomoc hospodským ekonomicky se vyrovnat s dopadem řady regulatorních opatření, se kterými se v posledních letech potýkají, ať už je to zavedení elektronické evidence tržeb (EET) nebo zákazu kouření v provozovnách. Kvůli tomu zanikla již desetina restaurací a hospod u nás. V Čechách funguje okolo 35 tisíc malých hospod a restauračních podniků. Zaměstnávají asi 167 tisíc lidí. A právě více než 50 procent těchto podniků neprodává teplé jídlo a jejich příjem je z větší části závislý na prodeji piva. I u těch, které teplé jídlo podávají, tvoří tržby z piva zhruba 25 procent. Typicky pro venkovské hospody je tak snížení DPH na čepované pivo pozitivní krok, který měl v ideálním případě přijít již před třemi roky ruku v roce se zavedením první vlny EET, jako to bylo například v Chorvatsku. Nečekáme, že by se měnila cena pro spotřebitele, je to opravdu přímá pomoc tomu hospodskému na vykrytí jeho ztrát z minulosti."