Digitalizovaná Cesta do pravěku míří do kin

"Plnou restauraci jsme udělali u Vynálezu zkázy, Barona Prášila a Cesty do pravěku. Díky tomu, že jsme je restaurovali, je o ně velký zájem. Aby se filmy znovu uvedly do distribuce, pouštěly v televizích, šly na festivalech, tak musí být restaurované. Díky tomu, že Karel Zeman je velké jméno světové kinematografie, tak se ho podařilo dostat zpět do distribuce ve Francii, v Británii, v Japonsku, a teď nově i v Severní Americe, kde se dostal do sbírky Zlatého fondu kinematografie," uvedl ředitel muzea Karla Zemana Ondřej Beránek.

Pravěké moře byly Rujána v Německu

Cesta do pravěku vznikla v roce 1955. Hlavními hrdiny jsou čtyři chlapci, kteří na loďce plují proti proudu času do pravěku. Díky trikovému umění Karla Zemana se tu pohybují pravěcí dinosauři, ptáci, trilobité, rostou obří přesličky. Jeden z nejlepších dětských dobrodružných filmů je zároveň průkopnickým dílem světové kinematografie. Film získal řadu ocenění, v roce 1960 byl uveden v americké distribuci.

Exteriéry byly natáčeny na Slovensku na řece Váh, ale i na přehradě Souš u Tanvaldu a na zlínské přehradě. Závěrečná scéna u moře se natáčela na Rujáně v Německu.

Hledání originálu se dlouho nedařilo

Restaurátoři pátrali po originálním negativu, ze kterého by vytvořili digitalizovanou verzi. Ale původní filmový pás nemohli dlouho najít. Začali proto oslovovat různé archivy po celém světě. Nakonec hledali alternativní zdroje, tedy veškeré kopie, které byly. Když už začali pracovat bez originálu, objevili ho archiváři v Praze, uvedl výkonný producent společnosti UPP Ivo Marák:

"Po roce se první cesta ukázala jako správná, protože se negativ našel. Začali jsme zase pracovat od začátku. Našli jsme ho v Národním filmovém archivu, ale cestu, jak se tam dostal, se nám nepodařilo zmapovat."

Stevenson: jak kluci lezou na stegosaura mě nadchlo

Kmotrem obnovené verze Cesty do pravěku se stal John Stevenson, britský režisér animovaného filmu „Kung Fu Panda 1“. Přijel do Prahy i na slavnostní premiéru.

"Poprvé jsem se setkal s filmem Karla Zemana, když BBC vysílala dokument o "Cestě do pravěku". A ten byl o tom, jak se vytvářely speciální efekty pro tento film. Byl jsem tehdy dítě a miloval dinousaury. V televizi tehdy ukázali pouze několik scén. Jedna z nich byla, jak kluci lezou po zádech mrtvého stegosaura. Z toho jsem byl opravdu nadšený. Chtěl jsem se o tom filmu dozvědět víc, ale nevěděl jsem, kdo ho natočil ani odkud byl."

Když se před čtyřmi lety přestěhoval z Los Angeles do Londýn, koupila mu manželka k narozeninám letenky do Prahy a lístky do Muzea Karla Zemana.

Projektu Čistíme svět fantazie fandí i Ludmila Zemanová, která se na obnově slavných filmů svého otce osobně podílí.