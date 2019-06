Demonstrace na Letenské pláni

Proč se demonstrace koná?

Demonstranti požadují demisi premiéra Andreje Babiše. Protestují proti jeho údajnému střetu zájmů. Vadí jim, že firma Agrofert dostává obrovské dotace z evropských fondů. Andrej Babiš do roku 2017 firmu vlastnil, pak ji převedl do svěřenských fondů. Protestující jsou přesvědčeni, že premiér Babiš z pozice své funkce stále ovlivňuje přidělování dotací firmě. Podobné podezření prošetřují i auditoři Evropské komise. Jejich šetření nebylo dosud oficiálně ukončeno, z předběžných zpráv ale vyplývá, že České republice hrozí vracení miliardových dotací. Dalším důvodem k protestu je podezření, že Andrej Babiš se snaží ovlivnit probíhající trestní řízení. Policie se domnívá, že Babiš se dopustil dotačního podvodu. Den poté, co v dubnu policie navrhla státnímu zastupitelství podat obžalobu, došlo k výměně ministra spravedlnosti. Demonstranti v tom spatřují jasný pokus o zásah do vyšetřování a žádají demisi nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

Jak na požadavky reaguje premiér Andrej Babiš?

Premiér Andrej Babiš všechna obvinění odmítá. Zdůrazňuje, že ani české vyšetřování zneužití dotací ani evropský audit nebyly skončeny. Babiš je přesvědčený, že neporušil žádné zákony a pravidla. Za obviněními vidí účelovou kampaň a prohlašuje, že o demisi neuvažuje. Hnutí Andreje Babiše ANO s přehledem vyhrálo nejen poslední parlamentní volby (29,6%), ale před necelým měsícem i volby do Evropského parlamentu (21,1%), což svědčí o tom, že i přes masové demonstrace se Babiš těší podpoře značné části veřejnosti.

Kdo demonstrace organizuje?

Protesty nejsou přímo organizovány opozicí. Demonstrace svolává spolek Milion chvilek, který se zatím neúčastnil žádných voleb. Předsedou spolku je Mikuláš Minář.

Jak dlouho již protesty trvají?

Původním cílem spolku Milion chvilek bylo za 100 dní od 25. února 2018 získat milion podpisů pod výzvu Chvilka pro rezignaci požadující odstoupení Andreje Babiše z funkce předsedy vlády. Jako důvod výzva uvádí, že je nepřijatelné, aby premiérem byl „trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB“. Milion podpisů spolek nesesbíral, ale od jara 2019 úspěšně organizuje na podporu svých požadavků demonstrace. Protesty postupně nabírají na síle, počty účastníků pražských akcí se počítají v desítkách tisíc. Dosud se demonstrovalo na Václavském náměstí, na neděli 23. 6. organizátoři zvolili symbolicky Letenskou pláň (v roce 1989 se tu konal dosud nejmasovější lidový protest, tehdy proti komunistické vládě).