Degustátoři snědli půl kila jablek. Nejchutnější byla odrůda Angold

Na to jsme se zeptali Lubora Zeleného z tamního Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského. Jaká jsou hodnotící kritéria?

"Těmi jsou vůně plodu, potom charakter slupky, jestli je pevná nebo měkká, jestli je dužnina chruplavá nebo naopak měkká a rozplývavá nebo už je nekvalitní, moučná."

A tak bychom mohli pokračovat, protože hodnotících kritérií je mnoho. Degustace v Holovousích mají dlouhou tradici, letos ji ústav pořádal po jednapadesáté.

Degustátoři hodnotili 47 vzorků

Degustace by měla ukázat, jaká jablka jsou v danou dobu nejlepší. Více než třetinu tvořily odrůdy, které ještě nemají ani jméno. Jak dodal Lubor Zelený, degustátorů bylo 107.

"Máme už předvybraný seznam degustátorů, kteří jsou většinou zkušení, už se účastnili více degustací. Ale není nutné, aby to byl zkušený degustátor, protože si ještě před degustací společně projdeme dva nulté vzorky, na kterých si "sladíme" chuť. A pak se pouštíme do hodnocení vzorků degustačních."

Kolik jablek musí degustátoři sníst? Předpokládám, že jsou to nějaké nakrájené proužky.

"Ano, je to takový měsíček z jablka o šířce jeden až dva centimetry. Nesní se toho zase tak moc. Měli jsme 47 vzorků a z toho se sní celkově asi půl kila ovoce. Degustátor má možnost vyčistit si chuťové pohárky třeba pomocí rohlíku nebo něčeho s neutrální chutí."

Mají všichni degustátoři rádi jablka?

"Nemusí mít rádi jablka, tam jde o to, aby zhodnotili tu chuť, ale je vhodné, aby degustátor nebyl třeba alergický."

Jak hodnocení dopadlo? Která odrůda jablek je nejlepší?

"Nejlepší odrůdou z tohoto hodnocení vyšla odrůda Angold. Ta byla shodou okolností vyšlechtěna u nás v Holovousích. Je to odrůda, která je rezistentní ke strupovitosti, dozrává pozdně a ten plod má červenou barvu se žíháním. Je vhodná i pro pěstování do zahrad."

Jak to vypadá se starými odrůdami jablek, které rostly na zahradách našich babiček a prababiček?

"Někdy je do degustace zařazujeme. To záleží na tom, jak dobře dozrály v průběhu sezóny, protože tyhle starší odrůdy nemají tak dobrou skladovatelnost. Ale někdy zařazovány bývají, třeba Citrónové nebo Banánové jablko. Umísťují se ale většinou až ke konci pořadí hodnocených plodů, protože ta chuť oproti novým odrůdám už nebývá tak dobrá. Člověk má v hlavě zafixovanou nějakou chuť ještě z doby mládí, kdy na tyhle plody chodil k babičce na zahradu. Když se to pak bohužel srovná s těmi novými odrůdami, tak je to chuťově úplně někde jinde. Ty nové jsou daleko lepší, lahodnější."

Jaké jablíčko si nejraději dáte vy?

"Já šlechtím odrůdy, takže musím říct, že na výběr je toho hodně. Chutnají mi ti naši novošlechtěnci. Když bych zavítal do světového sortimentu, tak mám radši jablko sladší, asi bych si dal odrůdu Gala nebo Jonagold, ty jsou chuťově velice dobré."

V ČR jsou jablka nejvíc pěstovaným ovocem. Na jabloně připadá asi 6800 hektarů ovocných sadů. Průměrný Čech ročně sní asi 23 kilogramů jablek nebo výrobků z nich. ČR přitom není v produkci jablek soběstačná, přes polovinu dováží.