Další vlna rozvolňování v Česku. Otevřely obchody, zoo, posilovny, knihovny i kostely

Otevřít směly obchody s prodejní plochou do 2 500 metrů čtverečních, které nejsou součástí velkých nákupních center, a mají vlastní vstup zvenku. Zákazníci musí v obchodech dodržovat rozestupy alespoň dva metry. U často dotýkaných předmětů jako jsou kliky nebo nákupní košíky musí být dezinfekční prostředky. A prodavači musí mít při kontaktu se zbožím i placení rukavice. Vrácené zboží pak bude muset jít do třídenní karantény. Podobné je to u knihoven. Čtenáři budou výpůjčky vracet do speciální krabice nebo boxu a knihovníci s takovými knížkami budou moct manipulovat až po dvou dnech.

Fungovat mohou už také posilovny a fitness centra. Lidé v nich ale nesmí využívat šatny a sprchy. Personál i návštěvníci musí mít i při cvičení chráněné nos a pusu a stroje i cvičební pomůcky se musí po každém vydezinfikovat.

Lidé mohou v omezeném počtu chodit také na bohoslužby. Některé kostely ale i přes uvolnění opatření zůstávají zavřené. Podle vlády v nich totiž smí být maximálně 15 lidí, což by například ve Zlínském kraji, kde je pravidelně navštěvují i stovky lidí, mohlo způsobit potíže.

Od pondělí mohou také studenti všech ročníků vysokých škol v omezené míře opět navštěvovat budovy škol.

Otevřely také zoo, ale jen některé

Od pondělí mohly své brány otevřít i zoologické, botanické a dendrologické zahrady. Zatím lidé mohou navštívit pouze venkovní areály, pavilony jsou zavřené. Zahrady musí také omezit počet návštěvníků za den – v Brně to je 5500 lidí, v zoo Dvůr Králové 4500 a například v pražské zoo zase 8500.

Lidé se ale zatím do zoo nehrnou. Pražskou dopoledne navštívilo kolem 400 lidí. Podobné to bylo v zoo Dvůr Králové, kam dorazily především rodiny s dětmi. Zoo do oblíbeného safari umožnila vjezd pouze vlastním automobilem.

Mnohé zoo však ještě neotevřely, protože nestihly zavést včas opatření. Ve většině z nich ale dokončují přípravy a otevřít by měly do konce týdne. „Brzké otevření, o kterém jsme netušili, nás nutí nejprve areál připravit, aby byly dodrženy veškeré hygienické standardy a zajištěny režimová opatření, aby se návštěvníci cítili komfortně i bezpečně,“ řekla Českému rozhlasu Olomouc mluvčí Zoo Svatý Kopeček Iveta Gronská.

Většina hraničních přechodů zůstává uzavřena

Vedle otevření dalších provozoven se rozvolnění opatření týká i přeshraničních pracovníků. Mohou vyjíždět do práce v cizině a vracet se zpět do Česka denně. Budou se ale muset nechat pravidelně testovat na nemoc covid-19. Za stejných podmínek budou moci jezdit každý den do země, kde studují, a zpět také studenti z příhraničí.

Přestože vláda povlila vycestování ze země, otevřeno je ale jen dvacet z padesáti hraničních přechodů. Na to si stěžují především pendleři, kteří sice mohou zase jezdit do práce každý den, ale k otevřeným přechodům to mají daleko. Pendlerům se nelíbí ani další omezení a 1. května plánují výstražnou protestní akci na hraničním přechodu Folmava.