Další uvolňování 25. května. Do bazénu a u jídla v restauraci bez roušky

"Pokud bude epidemiologická situace nadále příznivá, tak dojde k navýšení tohoto limitu od 8. června na 500 osob a od 22. června na 1000 osob. To je zatím maximum, které je akceptovatelné za předpokladu příznivé epidemiologické situace. Je to důležité hlavně pro kulturní obec, která se na nás obrací s dotazy, jak to bude z hlediska počtu účastníků a diváků."

Při jídle a pití bez roušky

Od 25. května se otevírají také vnitřní prostory restaurací. I zde bude platit povinnost nošení roušky pro personál i hosty. Nikoliv však při jídle a pití. Otevírají se i restaurace v nákupních centrech, nikoliv však koutky pro děti.



"Všechny restaurace a bary budou moci být ve vnitřních prostorech otevřené do 23. hodiny. Pak do šesti do rána jen přes výdejní okénko, jak to známe dnes. Důvod je zřejmý, máme tady určité příklady ze zahraničíl, například Jižní Korea, kde právě díky nočním klubům došlo k výraznému navýšení počtu pozitivních pacientů. V těchto klubech je velmi složité dodržovat nějaká základní pravidla rozestupů a podobně."

"Ideální by bylo, kdyby ty roušky lidé neměli jenom po dobu konzumace, ale nikdo to zásadním způsobem hlídat nebude. Když lidé sedí, tak dýchají na stůl, ale když že postaví, tak už je ta rozptylová vzdálenost větší, to by si měli tu roušku opět nasadit," dodal epidemiolog Rastislav Maďar.

Uvnitř hospod, barů a restaurací bude platit zvýšená dezinfekce, stejně jako na zahrádkách. S blížící se letní sezónou lidé přemýšlí o tom, jak to bude s rouškou při koupání.

Slunění a koupání bez roušky

"Co je asi velmi sledováno, jsou koupaliště. Dohodli jsme se na tom, že by od 25. 5. měla být uvolněna přírodní a umělá koupaliště, jak krytá, tak nekrytá, tedy bazény, aqacentra, všechny tyto služby, dále solária, sauny a wellness centra," uvedl ministr Vojtěch a jak dodala hlavní hygienička Jarmila Rážová, slunění s rouškou nehrozí.

"Znamená to tedy, že se nemusí slunit s rouškou, mohou ji mít sundanou a nemusí plavat s rouškou."

Opět budete moci navštívit příbuzné v domovech důchodců

Další oblastí, která se od 25. 5. rozvolňuje, jsou například návštěvy v sociálních, zdravotnických a lůžkových zařízeních.

"Velmi důležitá věc, kdy po těch třech měsících, kdy byly zakázány návštěvy v nemocnicích a pobytových sociálních službách, v domovech pro seniory a podobně, tak konečně můžeme i toto rozvolnit a příbuzní mohou navštívit své dědečky a babičky. Myslím, že je to pozitivní z hlediska psychického stavu těchto klientů a pacientů."

Jak dodal ministr Vojtěch, přijít mohou nejvýše dva dospělí, kterým se bude měřit teplota.

Ostře sledované jsou také dětské tábory o prázdninách. Povoleny by měly být tábory do 300 lidí. Při příznivém vývoji epidemiologické situace hodlá ministerstvo zdravotnictví tento počet 8. června navýšit do 500 lidí. U stanových táborů by měl být počet omezen na 100. Tábory se budou moct uskutečnit od 27. června. Účastníci tábora by podle doporučení ministerstva měli zůstávat v areálu tábora nebo ve volné přírodě. Mimo areál tábora by děti měly nosit roušky.