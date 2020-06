Další kroky k návratu do normálu. Do škol mohou starší žáci, na hromadné akce více lidí

Na kulturní, sportovní i jiné veřejné akce nově může přijít až 500 lidí. Zatím se jich smělo účastnit maximálně 300 osob. Limit pěti set lidí od pondělí platí také pro svatby, bohoslužby, muzea, hrady nebo koupaliště. Také v divadelních sálech, na koncertech či v kině může být najednou až pět set lidí. Pořadatelé také nemusejí dodržovat dosud povinné rozestupy v řadách. Většina divadel ale zůstane do konce června zavřená a budou se připravovat na novou sezonu.

Nově není omezena otevírací doba pro zahrádky barů a restaurací, které dosud musely zavírat ve 23. hodin. Mohou je nechat otevřené i v noci, ale jen v případě, že se na ně nevztahuje vyhláška o dodržování nočního klidu.

U bazénů a na koupalištích už nebude nutné nosit roušku. Nadále zůstává povinnost nosit roušky v uzavřených prostorech, jako jsou prostředky veřejné dopravy, obchody, nemocnice či úřady.

Starší děti do škol

Co se týká školství, žáci 2. stupně základních škol a všech ročníků středních škol a konzervatoří mohou od pondělí chodit na konzultace, nebo třídnické hodiny. Docházka však nebude povinná a děti budou rozděleny do skupin maximálně po patnácti. Primární až do konce školního roku ale zůstává výuka na dálku. Podmínky návratu žáků si může každá škola určit sama.

„Instrukce od ministerstva jsou poměrně velmi volné. Některé školy mají každodenní konzultace v rozsahu třeba od jedné do čtyř hodin. Jiné školy mají například pro každou třídu hodinu nebo dvě denně. Každý den jiný předmět,“ řekl Českému rozhlasu prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Někde ale podle něj chybí pro druhý stupeň učitelé, kteří se musí věnovat dětem na prvním stupni. Tam ředitelé plánují jenom individuální konzultace, nebo děti do školy už v tomto školním roce nepustí.

Jeden termín přijímaček

Pro středoškoláky a studenty víceletých gymnázií školy naplánovaly hlavně individuální konzultace kvůli maturitám a přijímacím zkouškám. Právě ty začaly v pondělí. Podle Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, které testy v Česku připravuje, se na maturitní obory hlásí celkem 94 tisíc studentů, tedy zhruba o čtyři tisíce víc než loni.

Novinkou je to, že kvůli opatřením proti pandemii mají žáci na složení přijímací zkoušky místo dvou pokusů pouze jeden. Výsledek bude platný pro všechny školy, na které se hlásili. Podle odborníka na vzdělávání ze společnosti EDUin Bohumila Kartouse je to pro uchazeče velké omezení. „Dochází ke snižování šancí uchazečů, kteří jsou v těch hraničních pásmech na školách, kde je velký převis. Tím pádem pak dochází k tomu, že ti uchazeči, kteří se nedostanou v prvním termínu, v tom druhém mohou volit už pouze mezi školami, které nabízejí volné kapacity a nemusí to být ty školy, na kterých by chtěli studovat,“ upozornil pro Český rozhlas.

Ředitelé škol připouštějí, že žáci mohou být kvůli jednomu pokusu ve větším stresu, jejich šance na přijetí by ale jediný termín moc ovlivnit neměl. "Když se podíváte na statistiky Cermatu, kolika žákům (v minulosti) opravdu reálně pomohlo to, že opakovali zkoušku, tak se pohybujeme v řádu jednotek procent," uvedl šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Doplnil, že dva termíny znamenají pro školy každý rok dvojitou administrativu a pro stát vyšší náklady. CZESHA i Asociace ředitelů gymnázií navrhovaly omezení termínů na jeden už v minulosti.