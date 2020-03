Cukrářka z Vysoké: Mám nulový příjem, i po vládních opatřeních budu ve ztrátě

"Letos vzhledem k situaci vůbec nevíme, jak budou Velikonoce probíhat. Nic nechystám. Prodejny jsou zatím zavřené do 1. dubna. Pochybuji o tom, že by se to tak rychle otevřelo, abychom něco chystali na Velikonoce, jako třeba pečení beránků a mazanců. Já mám teď nulový příjem. Naštěstí mám jen jednoho zaměstnance. Pokud mi stát přispěje 80ti procenty platu, tak už ta ztráta není taková."

Opatření přijatá v souvislosti s koronavirem však chápe.

"Určitě ta opatření smysl mají, proto nechci otevírat ani žádné okénko, když se lidé nemají srocovat. Nebudu dávat příležitost těm, kteří mají být doma, abych je lákala na dort a na kafe."

Nemusí platit nájem, pomůžou i vládní opatření

V případě Marcely Adamcové padly na úrodnou půdu výzvy vládních představitelů, aby majitelé nemovitostí odpustili podnikatelům nájem.

"Majitel, a to mě docela překvapilo, nepožaduje teď žádné nájemné. Jen zálohy za vodu, odpady a internetové připojení. Já teď momentálně čistý nájem vůbec nemusím platit. Stejně budu ztrátová. Zajímalo by mě, jestli se řeší třeba ztráty. Já jsem měla třeba na víkend všechno nachystáno, napečeno a musela to zlikvidovat. I věci, které mám teď nakoupené, projdou. Ty nemají takovou trvanlivost. Jenom v tom zboží budu v mínusu 20 tisíc."

Po prominutí záloh na pojistné chtějí mnozí živnostníci pokračovat

Podobně jako paní Adamcová je teď bez příjmů řada malých živnostníků. Mnozí pozastavili své živnosti proto, aby nemuseli platit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. Vláda teď ale schválila řadu opatření, mezi nimi i prominutí záloh na pojištění. Například v Bohumíně chtělo činnost přerušit asi padesát podnikatelů a po vládním rozhodnutí si to mnozí rozmysleli. Jak dodává mluvčí bohumínské radnice Lucie Balcarová, úředníci je ale mezitím z evidence dočasně vyřadili.

"Minimálně 80 procent chce vzít své žádosti zpět a zvovuobnovit svou činnost. Teď ale máme problémy s tím, že to není tak jednoduché a nevíme, jak tu situaci budeme řešit dál. Teď se tím aktuálně zabýváme."

Na pobočkách úřadů práce se začínají registrovat lidé, kteří pracují v pohostinství, službách a cestovním ruchu.