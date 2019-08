ČSSD nesouhlasí s návrhem rozpočtu na příští rok

Spor uvnitř vládní koalice o státní rozpočet eskaluje už několik týdnů. Projevilo se například v nedávném požadavku sociálnědemokratické ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na razantní zvýšení rozpočtu pro její resort o jedenáct miliard korun. Maláčová chce tyto prostředky dát na financování sociálních služeb, na dotace obcím nebo na plánované zkvalitnění IT systémů v oblasti sociální péče. Předseda ČSSD Jan Hamáček, který vede ministerstvo vnitra, zase požaduje peníze například na zlepšení hasičské techniky:

"U Hasičského záchranného sboru objem na investice je na úrovni 70 procent toho, co bylo na investice v roce 2010. A samozřejmě všichni víme, že ceny a náklady se od té doby podstatně zvýšily."

Peníze navíc požaduje i ministerstvo zemědělství, které chce financovat opatření proti současnému dlouhotrvajícímu suchu. I ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček vysvětlil, kam chce nasměrovat další finanční prostředky:

"Především na zajištění sítě našich zastupitelských úřadů, ale také na nástroje, které mají pomáhat v boji s migrací a které mají řešit humanitární situaci na Blízkém východě a v Africe. Společně s resorty vnitra a obrany chceme prosadit nástroj, který by měl pomoci stabilizovat kritické oblasti v severní Africe a Sahelu, což jsou zdrojové i tranzitní oblasti pro nelegální migraci do Evropy."

Lídr sociálních demokratů Hamáček proto považuje nynější návrh rozpočtu za nedostatečný. Podle něj neumožňuje splnit sliby, která vládní strany daly svým voličům:

"Tak, jak je navržen, je pro naše resorty likvidační. Podpořit bychom ho nemohli."

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš poukazuje však na to, že ve všech resortech je naopak třeba lépe hospodařit:

"Je potřeba, abychom byli rozpočtově odpovědní a abychom taky šetřili."

Návrh státního rozpočtu připravuje ministerstvo financí. Jeho šéfka Alena Schillerová /ANO/ odmítá zvýšit již schválený schodek rozpočtu ve výši 40 miliard. Pro Český rozhlas vypočítala, jaké jsou její priority:

"Já jsem připravila rozpočet v souladu se střednědobými rámci. Vláda samozřejmě promítá do státního rozpočtu všechny své priority a ty jsou jasné. Je to další růst důchodů, protože důchodcům to dlužíme. Je to růst platu učitelů. Jsou to investice, protože v době, kdy ekonomika mírně zpomaluje, nemůžeme rezignovat na investice, a tím pádem podseknout další rozvoj. A je to věda a výzkum. Sečteno a podtrženo, připravila jsem schodek čtyřicet miliard."

Sama ho nepovažuje za nijak dramatický, protože veřejné finance jsou podle ní vyrovnané a naše ekonomika patří k nejstabilnějším v Evropské unii. Zvyšovat nad tuto částku ho však odmítá. S resorty řízenými sociální demokracií bude o jejich požadavcích ještě jednat, návrh rozpočtu musí Sněmovně předložit Sněmovně k 30. září.

Podle politologů je však současný spor o návrh rozpočtu uvnitř vládní koalice pouze zástupný problém. Řekl to například komentátor týdeníku Reflex Bohumil Pečinka:

"Kdyby se to opravdu chtělo hrát na tématu rozpočtové odpovědnosti, nižších daní a vyššího přerozdělování, tak by se o tom debatovalo už v minulých letech. Debatovalo by se o tom, proč v době, kdy v posledních pěti letech skokově rostly příjmy státního rozpočtu, se to neprojevilo například ve snižování daní a dalších věcech. Tyto debaty by měly nějaký základ v minulosti, ale v minulosti se to neodehrálo. Odehrává se to dnes a to já vidím jako účelové zneužití."

Podle Pečinky sociální demokracie hledá cestu, jak by mohla po vleklé kauze odvolání svého ministra kultury Antonína Staňka z funkce odejít z vládní koalice. Pečinka však současně uvádí, že levicoví voliči jsou se současnou vládní koalicí ANO a ČSSD v podstatě spokojeni a snahu sociální demokracie z ní vystoupit nechápou.