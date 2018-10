Co vám přinesou, když si dáte patro?

Do svého jídelníčku je lidé na Českomoravské vrchovině zařadili ke konci 18. století. A protože z brambor jde udělat skoro všechno, tvořily podstatnou část jídelníčku. Lidé na vesnicích je vařili i pekli na mnoho způsobů. Jídla našich předků nabízí i skanzen na Veselém kopci. Což takhle dát si bramborové šišky, placky, nebo si upéct brambory v popelu? Jak uvedla vedoucí Souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová, recepty ve skanzenu získali od vesnických hospodyněk. Jaké tedy byly pokrmy v 18. století?

"Například se připravovaly brambory vařené ve slupce, které se pojídaly se solí a máslem, a zapíjely mlékem. Takovým bramborám se tady na Vysočině říkalo, že to jsou brambory s mundúrem, tedy s tou slupkou. Připravovaly se i různé kaše. Například brambory se zelím, tzv. lepenice. Z brambor se připravovaly polévky. Přidávalo se do nich sladké nebo kyselé mléko. To byla tzv. mlíčná polívka, jak se na Vysočině říkalo. Z brambor se také připravovaly placky, které se pekly na plátech kamen. Pak se mastily máslem nebo se mazaly také povidly."

Návštěvníci budou moci také ochutnat pokrm, který se jmenuje patro. Co si pod tím představit?

"Názvy těch pokrmů jsou většinou krajové. Recept je poměrně jednoduchý, a je to skutečná lahůdka. Brambory se uvaří, oloupou a nakrájí na plátky. Na vymaštěný pekáč se dá vrstva brambor a vrstva jablek. Posolí se to a opepří. Vrstvy se střídají. Pak se to poklade máslem, a dá zapéct do trouby. V minulosti to byl samostatný pokrm. Dnes to může být třeba příloha k masu nebo k jiným pochoutkám, a mohu vás ujistit, že je to výborné, byť to zní trošičku podivně."

Často si vzpomenu na brambory pečené v ohni. Budou si moci i návštěvníci Bramborové soboty upéct brambory v ohni?

"Samozřejmě, patří to k lahůdkám, které mohou ochutnat. Bude tam ohýnek z bramborové natě, a v popelu se budou péci brambory. Návštěvníci dříve narození tuto pochoutku docela rádi vyhledávají. Naopak malé děti k upečené bramboře umazané od popela přistupují trochu s nedůvěrou, ale pak jim určitě také chutnají."