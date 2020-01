Co přináší rok 2020? Vyšší mzdy, důchody i rodičovskou, dražší cigarety i alkohol

Průměrná mzda by měla v letošním roce překročit 36 tisíc korun. Platy porostou třeba pracovníkům ve státní správě a to minimálně o 1500 korun. Ti nejhůře placení si polepší ještě více, protože byla zrušena 1. platová tabulka, kam tito zaměstnanci spadají. Učitelům vzroste plat o osm procent. Zvyšuje se také minimální mzda, která se vyšplhá z 13 350 na 14 600 korun.

Poptávka po zaměstnancích zůstane i v roce 2020 silná. Nárůst počtu nových pracovníků očekávají podle průzkumu společnosti ManpowerGroup zhruba tři procenta firem. Přesto jedno procento podniků chystá propouštět.

Polepší si důchodci i rodiče

S Novým rokem se tradičně navyšují také starobní důchody. Letos se průměrná starobní penze zvyšuje z 13 500 na 14 400 korun. Tedy o devět stovek. Růst se ale týká i sirotčích, vdovských a invalidních penzí. Základní výměra důchodů, jež tvoří jednu ze dvou složek vyplácených peněz, totiž vzroste o 220 na 3490 korun. Procentní výměra vzroste o 5,2 procenta, a navíc o pevnou částku 151 korun.

Od prvního ledna si mohou dovolit o něco lepší život maminky a otcové dětí mladších čtyř let. Ale pouze tehdy, pokud jsou stále na rodičovské dovolené. Celková výše rodičovského příspěvku se zvýší z dnešních 220 tisíc na 300 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat dojde k navýšení celkové částky z 330 tisíc na 450 tisíc korun.

Rozšířená EET, dražší cigarety i lihoviny

Letos začne poslední fáze elektronické evidence tržeb (EET). Od května budou muset evidovat všechny hotovostní platby také řemeslníci a fyzické osoby, které vykonávají svobodné povolání. Se zavedením EET dojde zároveň ke snížení DPH u některých vybraných služeb a zboží. Ty by teoreticky mohly zlevnit. Už od ledna se například snižuje DPH z patnácti na deset procent u tepla, od května pak dojde ke snížení DPH u vodného, stočného, stravovacích služeb či točeného piva. Zlevnit by díky nižší DPH mohly i služby kadeřnic, švadlen či obuvníků.

Naopak víc si letos připlatí kuřáci a konzumenti tvrdého alkoholu. Kvůli zvýšení spotřební daně podraží krabička cigaret podle výrobců o 12 až 13 korun. Nové sazby začnou platit od 1. března 2020. Co se týče alkoholu, podle Unie výrobců lihovin půllitrová láhev čtyřicetiprocentního alkoholu podraží o 9,10 koruny. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká.

Daňový balíček schválený ke konci roku počítá také s vyšším zdaněním loterií z nynějších 23 procent až na 35 procent. Dále obsahuje zdanění technických rezerv pojišťoven a zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí na 2000 korun.

Doprava: Dokončení systému elektronických dálničních známek a dopravní stavby

Mezi hlavní očekáváné události letošního roku v dopravě patří podle dopravních expertů a ekonomů dokončení systému elektronických dálničních známek, jednotné jízdenky na železnici, rozšíření mýta a pokračování prací na dopravních stavbách.

Rok 2020 je posledním, kdy řidiči budou lepit na přední skla svých aut papírové dálniční kupony. Od roku 2021 je nahradí elektronické známky. Letošek tak bude klíčový pro přípravu nového systému. První změny nastávají už letos. Od dálničního poplatku jsou osvobozeni majitelé aut s alternativním pohonem, ať už elektrickým či vodíkovým. Stát tak chce podporovat ekologická auta.

Mezi další důležité události lze zařadit pokračování oprav D1 a stavba nových dálničních úseků, kterých by se mělo být kolem 21 kilometrů.

Školství: Změny ve financování regionálního školství a maturita z matematiky

Od 1. ledna 2020 se mění systém financování regionálního školství, takže nově bude ministerstvo posílat finance do regionů podle odučených hodin, nikoli na počet žáků. Například v mateřských školách, kde bude víc než 24 dětí, už nedostanou peníze navíc.

Zákonodárci také rozhodnou o podobě maturit, především o povinné zkoušce z matematiky. Tu mají podle platné legislativy absolvovat gymnazisté a lyceisté už na jaře 2021, ostatní o rok později. Ministr školství Robert Plaga navrhuje toto ustanovení odložit.

Životní prostředí: Zákaz plastů, dotační programy i výsadba stromů

Prioritami ministerstva životního prostředí (MŽP) pro rok 2020 jsou mimo jiné zákaz jednorázových plastů, dokončení práce uhelné komise či příprava modernizačního fondu. Úřad chce také pokračovat v dotačních programech z evropských a národních zdrojů, důležité je pro něj také projednání nové odpadové legislativy či novely vodního zákona řešící problematiku sucha v Parlamentu.

Pokračovat bude i kampaň Sázíme budoucnost, jejímž cílem je do pěti let vysázet deset milionů stromů mimo les.

Volby krajské, senátní i stranické

Letos v říjnu nás čekají volby do všech třinácti krajských zastupitelstev a také do třetiny Senátu. Krajské hlasování prověří sílu hnutí ANO Andreje Babiše, které v roce 2016 s celkovým počtem 176 mandátů vyhrálo. Do obsazení zastupitelstev se budou snažit výrazně promluvit Piráti, ODS a STAN, o první volební zářez se pokusí Trikolóra Václava Klause mladšího.

Ve stejném termínu si lidé vyberou 27 senátorů. Zhruba polovinu křesel budou obhajovat vládní strany ČSSD a ANO.

Volit své lídry budou v letošním roce také čtyři parlamentní strany. Už v lednu si své předsedy vyberou lidovci, ODS i Piráti. KSČM bude o novém vedení rozhodovat v dubnu.

Sport: OH v Tokiu, Euro 2020 i hokejové MS ve Švýcarsku

Rok 2020 přinese spoustu zážitků i sportovním fanouškům. Vrcholem budou na přelomu července a srpna olympijské hry v Tokiu.

V květnu mohou hokejoví fanoušci doufat v medaili na mistrovství světa v hokeji 2020 hrané ve Švýcarsku. Čeští hokejisté zahájí šampionát duelem proti Švédsku. Ve skupině A je pak čeká Kanada, Německo, Slovensko, Dánsko, Bělorusko a Velká Británie.

Hned po MS v hokeji se dočkají fotbaloví fanoušci Eura 2020, kam se Česká republika kvalifikovala. Čeští fotbalisté se v základní skupině utkají s Anglií, s kterou hráli i v kvalifikaci. Stejně jako na minulém Euru pak narazí na Chorvatsko a zbylým soupeřem bude vítěz play off Ligy národů C, jímž bude Skotsko, Norsko, Srbsko, nebo Izrael.

Čeští závodníci nebudou chybět ani na Rallye Dakar, která se letos přesouvá do Saúdské Arábie. Zásadních sportovních akcí s českou účastí bude ale mnohem více.