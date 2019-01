Čím měkčí brexit, tím lépe pro byznys

Británie je pro Česko jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů ve světě. Evropská unie teď musí podle premiéra Andreje Babiše (ANO) počkat, jaký další postup Británie zvolí. Obává se, že by tvrdý brexit vedl ke krizi v Evropě.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD stále věří, že se podaří dohodu o brexitu najít:

"Pro mě by nejlepší variantou bylo, kdyby Velká Británie v Evropské unii zůstala. Nicméně výstupová dohoda je tou nejméně špatnou variantou brexitu, a to i z pohledu ČR. Proto doufám, že britská vláda v pondělí představí plán, jak dále postupovat, abychom do března stihli nalézt dohodu, jak zajistit řízený brexit, který je v zájmu českých občanů, tak českých podniků."

Kamiony by na hranicích mohly stát i šest dnů

Odchod bez dohody by pocítil zejména automobilový sektor. Podle Hospodářské komory je důležité, aby i v případě tvrdého brexitu fungoval pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU pokud možno bez cel a zdlouhavých kontrol na hranicích.

"Mezi diplomaty jsem například slyšel odhad, že pokud by kvůli okamžitému návratu cel musel každý kamion v Calais a Doveru projít minutovou kontrolou, pak by se vytvořila fronta na šest dnů. Sama Theresa Mayová, jak jsme slyšeli, si brexit bez dohody nepřeje," uvedl Viktor Daněk, zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Podle něj stále ještě unijní lídři počítají s jinými možnostmi, než s tvrdým brexitem.

Podle místopředsedy Asociace exportérů Otto Daňka čeští exportéři do Británie teď méně vyvážejí a velmi zvažují své rozvojové aktivity na britských ostrovech. Británie se v objemu českého exportu do jednotlivých zemí propadla z dřívějšího čtvrtého místa na páté.

Češi v Británii zatím velká dramata nečekají

Prioritou jsou také čeští občané ve Velké Británii, uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

"S britskou stranou jednáme, aby se jejich postavení výrazně nezměnilo. Stejně tak recipročně bychom chtěli zajistit, aby i britští občané, žijící v ČR se nebudou muset rychle stěhovat. Pro české podniky je ta nejistota, která vzniká, velmi nepříjemná, protože budeme muset narychlo řešit budoucí obchodní vztahy mezi Velkou Británií a EU. Opět doufám, že je v zájmu obou stran, aby obchod nebyl narušován."

Čechů žije v Británii odhadem víc než 40 tisíc. Jak oni brexit prožívají, to je otázka pro londýnského zpravodaje Jaromíra Marka.

"Jsem samozřejmě s těmi lidmi ve styku, ať už v Londýně, nebo v jiných místech Anglie a Skotska. Ten vývoj sledují, ale zatím žádná velká dramata nečekají. Důvod je ten, že tu už žijí a pracují dlouhou dobu, a věří, že získají status usedlíka, což by znamenalo, že by mohli dál žít a pracovat ve Spojeným království tak jako dosud. Zatím vláda Theresy Mayové slibovala, že ten proces registrace bude jednoduchý, a všichni, kteří splní kritéria, statut získají."

Ministr vnitra Jan Hamáček má v plánu jednat ve čtvrtek se zástupci parlamentních stran, jak včas přijmout zákon, který by řešil postavení britských občanů v ČR. Návrh zákona pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody, schválila vláda minulý týden.

Britové v Česku o brexitu hodně diskutují

V Česku žije asi 7100 Britů. Zhruba 30 procent z nich se tu usadilo natrvalo. Vláda už schválila, že Britové můžou v Česku zůstat za stejných podmínek jako dosud i bez dohody, a to do konce příštího roku. Dál mohou pracovat a oni i jejich rodinní příslušníci mohou mít veřejné zdravotní pojištění.

Kolega z anglické redakce Radia Praha Thomas McEnchroe prožil polovinu života v Anglii a polovinu v Česku. Jaké byly jeho pocity po hlasování?

"Dalo se to čekat. Brexit je neustálý chaos, člověk to už radši ani moc nevnímá. Je spousta možností, které se mohou stát."

Každý člověk má kolem sebe skupinu lidí s určitým názorem. Jak to vnímají vaši kamarádi a známí?

"Celá moje rodina a téměř všichni moji kamarádi jsou proti brexitu. Na univerzitě v Anglii jsem potkal pár lidí, co byli pro brexit, ale to bylo ještě před hlasováním, takže nevím, jak se vyvinuly jejich myšlenky na tohle téma. Rozhodně o tom neustále diskutujeme. Je to smutné. Musím říct, že i když člověk ty věci čeká, tak neustále diskutuje o všech možnostech, které by se mohly stát."

Když jsme u možností, mohlo by přijít druhé referendum?

"Padesát jedna procent lidí hlasovalo pro brexit. Když uděláte druhé referendum, tak ta společnost bude ještě víc rozdělená, hodně lidí to bude vidět jako zradu. Ale na druhou stranu musím říct, že čím dál více se zdá druhé referendum možné. Rozhodně je to více pravděpodobné, než například vláda labouristů. Jejich šéf Jeremy Corbyn teď chce volby, které parlamentem nejspíš neprojdou, takže to vypadá, že Británie bude muset buď prodloužit článek 50, nebo mít další referendum," podělil se o své pocity kolega Thomas McEnchroe.

Europoslanci: odmítnutí dohody je pokračování nejistoty

Také europoslanec Jaromír Štětina, který zakládá nové hnutí Evropa společně, by jako řešení nejraději upřednostnil vypsání nového referenda o unijní budoucnosti Británie. Obecně se čeští europoslanci shodují, že odmítnutí brexitové dohody znamená pokračování nejistoty.

Chystaný český zákon k brexitu podle předsedy senátního evropského výboru Václava Hampla (KDU-ČSL) upravuje nouzově řadu věcí, které by normálně měla řešit dohoda. Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno v Česku stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Nebudou se ale moci už účastnit například komunálních voleb v ČR.

Zákon podle zástupců ministerstva vnitra nemůže prodloužit bezvízový styk mezi Českem a Británií, protože to bude nutné vyřešit na úrovni EU. Europoslanec Pavel Telička, který podle svých slov dlouho zůstával optimistou, uvedl, že je nutné se intenzivně připravovat na nejhorší, aby byly škody co nejnižší.