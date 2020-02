Chudobínská borovice favoritkou v hlasování o Strom roku

Vyrůstá na skalnatém ostrohu nad přehradním jezerem a už 350 let vzdoruje nepřízni větru vanoucího svrateckým údolím, ale také vodě, když její hladina stoupne. Stala se symbolem dnes už neexistující vesnice Chudobín. Letos zastupuje Českou republiku v evropské anketě Strom roku - Tree of the year.