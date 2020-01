Čeští vojáci v Iráku zůstávají, policisté se vrací domů

Čeští vojáci, policisté i další občané v Iráku jsou v bezpečí. Po čtvrtečním zasedání Bezpečnostní rady státu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). V regionu je vyhrocená situace po íránských útocích na spojenecké jednotky, které Írán napadl poté, co Američané v Bagdádu zabili jeho velitele Kásema Solejmáního. V Iráku je zhruba 40 českých vojáků a jejich stažení se momentálně neplánuje, pětice policistů se kvůli omezení činnosti vrací do Česka.