Čeští vědci začali v poušti vyrábět vodu ze vzduchu

Vědci chtějí nyní při testování v poušti zjistit například, jak si přístroj poradí kromě vysokých teplot s jemným pískem a dalšími přírodními podmínkami, a také to, zda a jak rychle se může podařit kolem mobilní verze systému skutečně vytvořit oázu. To by pak Česko chtělo v podobě časosběrného dokumentu ukázat na Expo 2020 i návštěvníkům národního pavilonu.

Vědci zařízení testují v pouštní oblasti Sweihan. „Z této bílé plastové nádrže to jde přes mineralizátor do kohoutku, který je venku a který bude jediný přístupný. Je to normálně pitná voda," ukazuje doktor Bořivoj Šourek z ČVUT jedny z prvních litrů vody, které přístroj vyrobil.

Voda z hadice, která vychází z přístrojových skříní, teče jako z normálního kohoutku. Je to díky vysoké vlhkosti vzduchu, která všechny překvapila. Místo testování je sice vzdálené od moře 80 kilometrů, vlhkost je přitom 18 gramů vody v kubíku vzduchu.

„Je to vlastně čtyřikrát vyšší vlhkost, než na kterou je jednotka stavěná. Všem říkáme sto až dvě stě litrů, ale jestli je tady vysoká vlhkost 18, tak to bude až 400 litrů," říká doktor Šourek.

Dokáže vyrobit vodu v jakémkoli prostředí

Zařízení stojí u velbloudích farem, kde žije několik stovek závodních velbloudů. Na farmu chodí pro vodu například i beduíni, právě jim by mohlo podle šéfa výzkumného týmu, docenta Tomáše Matušky zařízení sloužit.

„Takovéto zařízení může pomoci někde hluboko v poušti, kam nedotáhneme dráty, nedotáhneme trubky, nevedou tam asfaltové silnice. Výhodou tohoto zařízení je, že opravdu dokáže dělat vodu v jakémkoli prostředí," říká.

Doposud byly obdobné technologie obvykle doménou armád, zásadní odlišností českého projektu je výroba vody z obnovitelných zdrojů na rozdíl od jindy používaných naftových agregátů.

„Co jsme tady, tak pro celou tu stavbu jsme nevzali jedinou kilowatthodinu ze sítě. Na nástroje i na svícení jsme používali energii z baterek, které se dobíjely z fotovoltaiky. Ten autonomní provoz ale není na celý den, je to vždycky jen přes den a potom pár hodin poté, co zapadne sluníčko,“ dodává Matuška.