Školské odbory vyhlásily kvůli platům stávkovou pohotovost, ředitelé škol je podporují

Mzdy českých učitelů podle srpnové studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu dlouhodobě patří v rámci ekonomicky vyspělých zemí k nejnižším. Podle autorů studie jde o přirozený důsledek toho, že Česko na své regionální školství vydává zhruba o třetinu menší podíl hrubého domácího produktu, než je ve vyspělých zemích běžné. Zatímco výdaje na veřejné vzdělávání v Česku činily v roce 2016 zhruba 3,5 procenta HPD, průměr zemí OECD byl kolem pěti procent.

Podle ministerstva školství činil průměrný měsíční příjem učitelů v Česku v letošním prvním čtvrtletí 36 224 korun, loni učitelé brali v průměru 35 089 korun. Studie upozorňuje, že pokud by měl být průměrný plat českých pedagogů v poměru k platům vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v Česku v roce 2018 srovnatelný s průměrem zemí EU, musel by dosahovat úrovně zhruba 53 000 korun.

Pro příští rok ministr Robert Plaga původně navrhoval navýšení tarifů o pět procent a zbývajících pět procent do odměn, poté přišel s pevnou částkou 1750 korun pro všechny. Nyní navrhuje všem učitelům přidat plošně 2250 korun. Další částku by pak dostali ředitelé škol na odměny. "Dalších 1400 korun měsíčně by šlo na navýšení nadtarifní složky platu, tedy na odměny a příplatky," doplnil ministr.

Termín případné stávky zatím není jasný

S tím ale odbory nesouhlasí. Požadovaly původně navýšení platů učitelů o 15 procent. Pak souhlasily s desetiprocentním přidáním, vše ale chtějí do tarifů, tedy pevné částky platu. "Takže o všechny skupiny by bylo postaráno výrazným růstem toho zaručeného platu," řekl předseda školských odborů František Dobšík.

Výraznější růst platů, než navrhuje ministr Plaga, požadují i zaměstnavatelé. „Je nesmírně důležité, aby také zaměstnání učitele bylo atraktivní, aby pedagogové byli motivováni do toho zaměstnání jít, zkoušet nové metody, abychom tam ty schopné lidi udrželi. Takže my se nechceme dohadovat, kam půjdou které peníze, ale žádáme, aby se učitelský sektor zvýhodnil, aby byl atraktivizován," uvedla viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková.

Termín případné stávky zatím není jasný. Podle Františka Dobšíka to záleží na jednání s vládou. „Je to víceméně politický signál, že tady dochází k nedohodě. Chceme nalézt co nejlepší řešení pro pedagogické pracovníky. Je to záležitost vlády. V případě nutnosti jsme připraveni přerušit práci a k tomu vyzveme školy a školská zařízení.“

Zástupci školských asociací požadavky podporují

Požadavky školských odborů na růst výdělků učitelů v příštím roce o deset procent v pevných základech platu podporují také zástupci školských asociací. Zvýšit by se podle nich měly i odměny a příplatky, na ty by ale měly jít peníze navíc. „Potřebujeme zajistit pro učitele motivaci, a když někde lidé berou stejně jako v jiných složkách veřejné správy, tak my ty lidi nejsme do škol schopni dostat,“ řekl předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Asociace ředitelů gymnázií ve středu vzvala vládu k přijetí usnesení, podle kterého by učitelé měli každý rok pobírat plat ve výši 130 procent průměrné mzdy v Česku. Informovala o tom předsedkyně asociace Renata Schejbalová. Přijetím tohoto opatření by podle ní skončilo každoroční dohadování o výši učitelských platů a zároveň by přilákalo do oboru mladé lidi.

Platy zvyšuje svým nařízením vláda. Ta se zavázala, že do roku 2021 zvýší průměrné výdělky ve školství minimálně na 150 procent úrovně z roku 2017, která u učitelů činila podle statistik ministerstva školství 31.632 korun. Jejich platy by tak měly vzrůst na zhruba 47.500 korun. Ministr Robert Plaga slíbil, že se zvednou na alespoň 45 tisíc korun.