Čeští studenti staví špičkové formule na elektřinu i benzín

Studenti ukázali výsledky své práce na Dni s formulemi. Byl mezi nimi i člen týmu CTU Cartech Ondřej Kratochvíl.

"Jsem ze strojní fakulty. Jak můžeme slyšet, naše auto je se spalovacím motorem. Chceme partnerům ukázat náš vývoj a pochlubit se výsledky během celé sezóny."

Kolik času zabere vytvářet formuli, a kde sháníte materiál?

"Součástky si nejdřív sami navrhneme, a necháme si je vyrobit. Ty, které jsme schopni vyrobit sami, uděláme ve škole. Času to zabere opravdu hodně, vlastně veškerý volný čas. Ale my tomu ten čas obětovat chceme."

Co máte v týmu na starosti?

"Já mám na starosti problematiku řízení."

Kde jste letos měli závody? A jak jste se umístili?

"Letos jsme byli na závodech v Itálii, v Maďarsku, v Česku a ve Španělsku. Umisťovali jsme se kolem patnáctého místa, ale v Česku jsme skončili na 3."

Kolik vás soutěžilo?

"Na závodech je kolem 60 týmů."

Otevírá vám to i cestu k budoucímu zaměstnání?

"Ano. Tento projekt je hlavně o zkušenostech, a ty se v dnešní době hodně cení," říká Ondřej Kratochvíl.

Jeho slova potvrzuje i děkan Fakulty elektrotechnické Pavel Ripka:

"O lidi, kteří projdou těmito týmy, se průmysl pere ještě mnohem intenzivněji, než o zbytek našich absolventů, o které se pere taky. Zatímco jiné týmy kupují hotové moduly a poskládají je, tak naši studenti si to všechno udělají z atomárních jednotek, a pak tomu taky dobře rozumí. Ukazuje se, že jsou úspěšnější, než naše výzkumné týmy, na které jsme pyšní."

Na závodech vládne týmový duch i přátelství

Studenti staví formuli během roku, přes léto se závodí. Soutěž Formule Student trvá tři až čtyři dny a kromě hlavního závodu se hodnotí řada jiných disciplín - například akcelerace, která je hodně atraktivní. Studenti tu v angličtině představují i byznys plán, jako by opravdu prodávali auto a hledali pro svůj projekt investory. Jak uvedl proděkan strojní fakulty Jan Řezníček, na závodech vládne týmový duch i přátelství.

"Já jsem zažil v Mostě partu indických studentů, kteří přijeli a vybalili z kontejneru něco jako trosku auta. Pak obešli všechny ostatní týmy, popůjčovali si věci, a to auto sestavili. V tom je ta síla, je to spolek lidí, kteří myslí stejným způsobem, a jde jim o to, aby se dařilo všem."

Děkan elektrotechnické fakulty Pavel Ripka připomněl, že univerzita se snaží studenty v tomto unikátním projektu podporovat.

"Určitě jim neulevíme při zkouškách, nicméně je tu nějaká finanční podpora, poskytujeme jim prostory, ve kterých mají obráběcí stroje, mají do nich přístup 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Pomáháme při získávání sponzorů, což je taky důležitá věc."

Zúčastnil jste se některých závodů?

"Byl jsem se podívat loni v Mostě a atmosféra je ohromná."

Svezl jste se ve formuli?

"Já se přiznám, že ne, protože jsem se nechtěl ztrapňovat. Řídit takovou věc není jednoduché. Fakultní elektromobil máme, ale je to samozřejmě automobil ze sériové výroby. Kokpit závodního stroje je šitý na toho pilota, a já se obávám, že bych se tam ani nevešel."