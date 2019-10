Český rozhlas připomíná šedesátiny Semaforu

Retro Rádio uvádí například písničku Zuzana, kterou v roce 1968 zazpíval na nočním setkání s posluchači divadla Semafor jeho zakladatel Jiří Suchý. Právě 1. října slaví narozeniny, letos už osmaosmdesáté! A další ze semaforské dvojice, Jiří Šlitr, vzápětí přišel se svou improvizací na tři tóny.

Divadlo Semafor vzniklo v roce 1959 a jeho první scénou bylo Divadlo ve Smečkách, dnešní Činoherní klub. V archivním záznamu vzpomíná Jiří Suchý s bývalým dramaturgem divadla Milanem Schulzem, jak doma u Schulzů vznikl i název divadla Semafor:

„My jsme se tenkrát scházeli u Schulzů v kuchyni a tam jsme to divadlo pekli. Hledali jsme ve slovníkách. Už jsme měli MAFOR, vůbec jsme ale nemohli přijít na to, co by mohlo znamenat to SE. Pak jsme přišli na SEDM a začali jsme vymýšlet náplň. Podívejte se ale, kolik slov je od se-. Třeba senilní.“

Sedm malých forem, spojených s jazzovými koncerty, výstavami, text-appealy, černým či loutkovým divadlem a podobnými formami však Semaforu vydrželo jen první dvě sezóny. Úspěšná představení, jako Člověk z půdy s 230 reprízami nebo písničkové pásmo Zuzana je sama doma, vedla k tomu, že od roku 1961 působil Semafor jako výrazně autorské divadlo. Na scéně se vedle Jiřího Suchého s jeho typickým slamákem objevil Dr. Jiří Šlitr s buřinkou:

60. léta byla slavnou érou Divadla Semafor. Diváci před divadlem v pasáži Alfa i přenocovali, aby si mohli koupit vstupenky. A semaforské písničky znal doslova každý. Prosinec roku 1969 však přinesl zlom, během vánočních svátků tragicky umřel Jiří Šlitr. Letos to bude 50 let. Na jeho předčasnou smrt v Radiu Retro vzpomíná Miroslav Horníček.

Divadlo, které Jiří Šlitr pomáhal zakládat, jeho smrt naštěstí přežilo a vedle Jiřího Suchého se objevil Ferdinand Havlík. Vzniklo například legendární představení Kytice. A na dlouhá léta se divadelní partnerkou Jiřího Suchého stala zpěvačka Jitka Molavcová, která s ním vystupuje dodnes.

V Semaforu ovšem až do roku 1971 vystupovala i další autorská dvojice Miloslav Šimek a Jiří Grossmann. Rádio Retro připomene i jejich slavné scénky. A unikátem jsou amatérské nahrávky, které vznikly na besedách klubu Jonáš, bývalého klubu spřízněných duší Divadla Semafor. Tam dostávali prostor umělci, kteří v letech totality nesměli veřejně vystupovat. Rádio Retro tak například uvádí i záznam besedy Jiřího Černého, který si v Jonáš klubu povídal se Zdeňkem Svěrákem večer 17. listopadu 1989.

Semaforské Rádio Retro si na webu Českého rozhlasu můžete poslechnout až do 16. listopadu.