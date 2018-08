Československé letectvo slaví 100 let

Při příležitosti stoletého výročí československého letectva a Britského královského letectva RAF se uskutečnil pietní akt u památníku Okřídleného lva na pražském Klárově.

„Je to takové memento, připomenutí našich veteránů, kteří bojovali za druhé světové války v řadách RAF, a přispěli tak v porážce fašismu. Jsme si vědomi hrdinství těch veteránů, kteří se zasloužili o to, že hitlerovské Německo nakonec bylo poraženo a svým jménem mohu prohlásit, že na hrdinství těchto veteránů nikdy nezapomeneme. Je nám ctí, že byli předchůdci našeho současného českého letectví," říká brigádní generál Petr Hromek, Velitel Vzdušných sil AČR.

Pietním aktem bylo uctěno 2 507 československých vojáků a vojákyň, kteří sloužili v britském Královském letectvu během 2. sv. války a bojovali například v bitvě o Británii. Datum 14. srpna nebylo zvoleno náhodou. Právě v tento den v roce 1945 se většina těchto letců vrátila do Československa.

Spolupráce Čechů s Brity je na nadstandardní úrovni

Akce se zúčastnil i předseda vojenského výboru NATO a maršál britského letectva Stuart Peach nebo současný příslušník RAF David Cooper. Spolupráce s britským vojenským letectvem trvá dodnes, připomíná Hromek:

„Spolupracujeme ve více oblastech, ne jenom co se lítání nebo rychlých letounů a spolupráci pro vrtulníkové letectvo týká, ale i cvičení pro předsunuté letecké návodčí, které bude probíhat v září a momentálně se jmenuje Ample Strike. Jedná se o pokračování cvičení Flying Rhino, které začínalo ve spolupráci s Brity. Britové nám velice pomáhají, pomáhali nám, i když jsme začínali s výcvikem na vrtulnících, když se lítalo v noci s RGB s brýlemi pro noční vidění. Byla to jejich zásluha, že jsme se do toho výcviku tak rychle dostali a pokračovali v něm dále. Spolupráce s Brity je na velice dobré, nadstandardní úrovni."

Pietní akce se zúčastnil i generál Petr Pavel:

„Byl jsem u toho, když se pomník odhaloval, když tady byl vnuk Winstona Churchilla Sir Nicholas Soames a můj nástupce ve funkci předsedy vojenského výboru NATO Stuart Peach, který tu je dnes také. Je tady víc styčných bodů. Pak je to můj kladný vztah k letectvu, protože velkou část života jako výsadkář jsem strávil ve společnosti pilotů, takže jsem vždycky moc rád, když můžu vyjádřit respekt tomu, co dělali dřív, i tomu, co dělají dnes."

Mladí letci přebírají symbolickou štafetu

Na Klárově se nepřipomínala jen historie, ale také budoucnost. Symbolickou štafetu v podobě plakety s modelem letounu Spitfire převzal nejnadanější kadet vzdušných sil nadporučík Ondřej Mach.

„Určitě je to pro mě čest. Samozřejmě se to netýká jenom mé osoby. Myslím si, že tato plaketa patří nám všem na letce, protože piloti vždycky působí jako tým, nikdy jako jeden člověk a je to určitě motivace do budoucnosti."

Právě Spitfire je podle Macha už symbolem:

„Pro mě je to od malička jedno z nejkrásnějších letadel, ať už tvarem. Je to jeden z těch symbolů. Jestli bych s ním chtěl lítat? Byla by to pro mě určitě výzva, protože tehdejší stroje, Spitfire obzvlášť, byly vyhlášeny tím, že byly náročné a neodpouštěly chyby, takže bych se na to musel určitě dobře připravit."